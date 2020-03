Trenéra Michala Kvapila jméno protivníka nepřekvapilo. „Lehce jsme s tím počítali. Hlavně jsme věřili, že si nás nevybere Mladá Boleslav. Vítkovice bereme,“ uvedl otrokovický kouč.

Panteři jsou do vyřazovacích bojů z pozice outsidera, protože jim závěr základní části absolutně nevyšel. Pešat a spol. prohráli posledních osm utkání, nepříjemnou sérii bez výhry se pokusí utnout v play-off proti Vítkovicím, se kterými v základní části dvakrát bodovali.

„To ale vůbec nic neznamená, play-off je něco úplně jiného,“ připomíná.

„Nesmíme se toho bát. Jít do série, že je to uzavřené a skončí to 4:0. Naopak, začíná se od nuly. Uvidíme, co přinesou venkovní zápasy. Od nich se všechno bude odvíjet,“ ví Kvapil.

Velkým problémem Otrokovic je marodka. Moravané odehráli poslední duel pouze se čtyřmi obránci a šesti útočníky. „Hlavně musíme doléčit zranění a nemoci,“ pronesl.

Vítkovice čekaly na soupeře pro první kolo do poslední chvíle. „Tím ale, že si Mladá Boleslav vybrala Královské Vinohrady, byla volba celkem jednoduchá,“ přiznává trenér druhého týmu po základní části Pavel Brus.

Ten ale očekává nepříjemnou sérii s těžkým soupeřem. „Samozřejmě chceme postoupit,“ říká kouč účastníka Poháru mistrů.

Panteři mají v týdnu na čem pracovat. V závěrečném zápase základní části totiž podlehli Chodovu 6:13. Hostům k bodům a udržení šesté pozice nepomohly ani čtyři góly útočníka Filipa Hrabala.

Panteři totiž už v prvních dvou třetinách inkasovali deset branek a nakonec si z Prahy odvezli nepříjemný příděl.

„Chodov v utkání ukázal připravenost na play-off. My jsme přijeli hrát víc odzadu a čekat na šance. Udělali jsme však hodně individuálních chyb, které domácí potrestali. I přes bojovný výkon hráčů jsme neměli šanci na výhru,“ ví Kvapil.

Pro Chodov byl souboj s oslabenými Otrokovicemi pouze lepším tréninkem. „Dnes to bylo hodně uvolněné,“ všiml si trenér Chodova David Podhráský.

„V obraně nás to stálo inkasované branky, ale naopak v útoku bylo mnoho povedených věcí. Každopádně je to za námi a teď se jdeme chystat na play-off,“ dodal Podhráský.

Florbalová Tipsport Superliga, 26. kolo -

FAT PIPE Florbal Chodov - HU-FA Panthers Otrokovice 13:6 (5:3, 5:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 2. J. Koutný (Řezáč), 3. Mikeš (T. Vávra), 11. M. Koutný (Majer), 15. M. Koutný (Sýkora), 15. Matejčík (Maxa), 23. Majer (Ondrušek), 27. Majer (Sýkora), 32. Mikeš, 34. Maxa (M. Vávra), 38. Sýkora (Majer), 41. M. Vávra (Pražan), 48. Ondrušek (Majer), 52. M. Vávra (Matejčík) – 4. Hrabal (Kvapil), 7. Gál (Michal Nagy), 11. Kvapil (Koláčný), 24. Hrabal, 35. Hrabal (Pešat), 55. Hrabal (Pešat). Rozhodčí: Both, Černín. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 205. Střely na branku: 38:21.

Chodov: Michal Rebro (Šimůnek) – Pražan, Maxa, Doubek, Kašovský, Vošta, T. Vávra, Sýkora, Podhráský – Mikeš, Ondrušek, Řezáč – M. Koutný, Švajný, Matejčík – Majer, J. Koutný, Plíhal – M. Vávra.

Otrokovice: Michaljovič (52. Majrich) – Szweda, Zimmer, Kvapil, Michal Nagy – Červenka, Jurčík, Hrabal – Koláčný, Gál, Pešat.

Další výsledky 26. kola: Vítkovice – Hattrick Brno 4:1(1:0, 1:0, 2:1), Česká Lípa – Královské Vinohrady 6:7 po prodloužení (0:1, 3:4, 3:1 – 0:1), Ostrava – Mladá Boleslav 3:7 (1:5, 0:0, 2:2), Liberec – FbŠ Bohemians 4:2 (0:0, 1:0, 3:2), Pardubice – Střešovice 2:5 (0:2, 1:2, 1:1), Black Angels – Sparta Praha 5:6 po nájezdech (1:3, 4:1, 0:1 – 0:0).

Konečná tabulka po základní části

1. Mladá Boleslav 26 24 1 0 1 216:72 74

2. Vítkovice 26 19 2 2 3 182:116 63

3. Chodov 26 17 2 3 4 204:130 58

4. Sparta 26 13 6 1 6 148:119 52

5. Bohemians 26 15 0 3 8 185:148 48

6. Střešovice 26 10 1 2 13 143:165 34

7. Otrokovice 26 8 3 3 12 125:156 33

8. Kr. Vinohrady 26 7 4 2 13 124:155 31

9. Liberec 26 7 5 0 14 147:166 31

10. Ostrava 26 9 0 2 15 140:158 29

11. Black Angels 26 8 1 3 14 156:202 29

12. Česká Lípa 26 7 1 5 13 146:187 28

13. Hattrick Brno 26 5 3 2 16 110:161 23

14. Pardubice 26 4 0 1 21 129:220 13

Dvojice pro čtvrtfinále: Mladá Boleslav – Královské Vinohrady, Vítkovice – Otrokovice, Chodov – Střešovice, Sparta – Bohemians.