V neděli proti Mladé Boleslavi si naposledy zahrál v základní části, mužstvu případně vypomůže v play-down, v příští sezoně už ale bude maximálně vypomáhat kamarádům v béčku.

„Já jsem to říkal už před sezonou. Určitě to pořád platí,“ potvrdil svůj záměr zkušený zadák a dlouholetý kapitán moravského týmu. „Průběh a náročnost této sezony mě v tom jedině utvrdily. Hlavně leden byl termínově šílený. Proto další sezonu už ne,“ přiznává s úsměvem klubová legenda.

Florbalovou hůl ale ještě neschovává, kariéru definitivně nekončí. Když to půjde a bude mít možnost, představí se v nižší soutěži. „Už jsem domluvený s kluky z béčka. Doufám, že se příští rok i nižší soutěže rozjedou a že si s nimi zase po dlouhé době zahraji,“ přeje si.

Nyní ale má před sebou ještě nadstavbovou část. Panteři byli po nepovedené základní části poslední, a pokud svazoví představitelé nerozhodnou jinak, čeká je play down. „Zatím to vypadá, že se bude hrát, ale třeba zbytečně. Nikdo z nás nic konkrétního neví. Co však mám zprávy, měli by snad příští týden zasednout a definitivně to rozseknout,“ říká.

Do té doby budou otrokovičtí florbalisté normálně trénovat. Třeba se nakonec v nejvyšší soutěži udrží bez boje. Postupovat do Superligy stejně nemá kdo, protože první liga je už od října přerušená a stojí.

V Otrokovicích si sestup o patro níž ani po mizerné základní části nikdo nepřipouští. „Nedovedu si to představit. Doufám, že tady Superliga zůstane,“ věří Nagy.

Pokud Panteři v play down naváží na poslední výkon s Mladou Boleslaví, nemusí se příštích soupeřů bát. Moravané favorita v posledním kole dlouho trápili. Ještě deset minut před koncem dokonce živili naději na bodový zisk. Závěr ale patřil hostům, kteří náskok navýšili a duel definitivně rozhodli.

„Bylo důležité, že nám hosté neodskočili,“ míní dvaatřicetiletý obránce. „Dlouho jsme drželi krok, pořád jsme cítili šanci získat nějaké body. Porážka nás mrzí, ale do play down máme na čem stavět,“ ví dobře.

„Musíme si přenést nasazení a hlavně musíme hrát bez nějakých výpadků celých šedesát minut,“ pokračuje.

Právě nekoncentrovanost v určitých pasážích hry přinesla Panterům dlouhou sérii bez výhry, která čítá už čtrnáct utkání. Problémy ale začaly hned na startu zvláštního ročníku, který výrazně poznamenala pandemie koronaviru.

„Sezonu jsme nezačali vůbec dobře. Nějak jsme se hledali a dá se říct, že jsme se ani pořádně nenašli. Chyběl nám nějaký lídr, který by nastřílel nějaké góly a sbíral body. Takové hráče jsme prostě neměli. Na každý gól jsme se strašně nadřeli,“ připomíná.

Sám Nagy se v devatenácti zápasech trefil šestkrát, k tomu přidal čtyři asistence. Nejproduktivnějším Panterem byl útočník Vykopal, s 24 body byl ale až v šesté desítce všech superligových hráčů.

„Já mám strašně rád laciné góly. Jednak vás povzbudí a jednak soupeře zraní. Těch jsme bohužel letos moc nedali, proto to dopadlo takto,“ uzavírá Nagy.