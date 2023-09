Otrokovičtí florbalisté bodovali i ve druhém zápase první ligy. Panteři po úvodní domácí výhře nad brněnským Hattrickem hráli v ofenzivně laděném duelu dvou aspirantů na postup s Kladnem po šedesáti minutách nerozhodně 3:3, v nájezdech uspěli domácí Kanonýři.

Videomomentky // KANONÝŘI KLADNO - GOLDEA PANTHERS OTROKOVICE 4:3 sn, 1. liga mužů, 2. kolo 9. 9. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Hostujícímu trenérovi Lukáši Petříkovi se víkendové utkání v Jágrově městě líbilo.

„Byl to pohledný zápas, který se hrál ve vysokém tempu. Kluky musím pochválit. Proti kvalitnímu soupeři tam odevzdali všechno,“ říká Petřík.

„Hrálo se nahoru a dolů. V některých pasážích jsme byli lepší my, v jiných zase soupeř. Celkově si myslím, že tomu remíza slušela. Možná tomu chtělo jenom více gólů,“ míní otrokovický kouč.

Pozitivně hodnotil duel i hostující útočník David Ležatka, jenž v 54. minutě rovnal na 3:3. „Byl to kvalitní zápas plný soubojů, určitě máme co dohánět. Myslím, že jsme předvedli dobrý výkon. Snad budeme se stejným nasazením a kvalitou takto pokračovat dál,“ přeje si odchovanec Uherského Brodu.

Druhý zápas prvoligové sezony začal pro Pantery nadějně. Gólem do šatny deset vteřin před první pauzou je poslal do vedení Vykopal po nezištné nahrávce kapitána Gála. V úvodu druhé části navýšil Štourač, který dostrkal míček za záda brankáře.

GM Beranů Pravda o další rekonstrukci, plánech či ceně vstupenky do restaurace

Otrokovický gólman Kohút poprvé inkasoval v půlce zápasu, kdy ho střelou od mantinelu překonal Čika. Ve 44. minutě se prosadil domácí Novák a bylo to 2:2.

Vzápětí Kladno využilo přesilovku a šlo poprvé do vedení. Panteři ale stačili reagovat, rušný duel poslal do prodloužení David Ležatka, který zakončil akci Štourače.

V prodloužení gól nepadl, v nájezdech byli šikovnější Kanonýři, kteří proměnili oba své pokusy. Na Vykopalův úspěšný nájezd z úvodní série Martin Ležatka ani Štourač nenavázali.

„Byl to pro nás šťastný konec. Věděli jsme, co budou Otrokovice hrát, jde vidět, mají zkušenost ze superligy a podle toho to vypadalo. Rozhodovaly maličkosti, Otrokovice ukázaly sílu a klid na hokejkám, to my musíme ještě získat,“ řekl kouč Kanonýrů Dušan Přívara.

Další utkání odehrají Panteři v neděli doma, kdy budou od 18 hodin hostit Čelákovice.

I. florbalová liga, 2. kolo -

KANONÝŘI KLADNO – GOLDEA PANTHERS OTROKOVICE 4:3 PO NÁJEZDECH (0:1, 1:1, 2:1)

Branky: 31. Matěj Čika, 44. Vojtěch Novák, 47. Matyáš Bachmaier, rozhodující nájezd Matyáš Bachmaier - 20. František Vykopal, 22. Josef Štourač, 54. David Ležatka. Rozhodčí: Jelínek, Procházka. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 133.

Kladno: Ponomarev, Janoušek - Bachmaier, Chroust Ta., Chroust To., Čika, Novák, Fojtík, Fišer, Janda, Procházka, Hübner, Spurný - Veselý, Kuchynka, Tomáše, Svačinka, Stůj, Pfaur.

Otrokovice: Kohút, Pujin - Sovják, Kopecký, Kubíček, Kelemen, Javořík, Šefčík - Červenka, Procházka, Gál, Vykopal, Ležatka M., Ležatka D., Šťourač J., Štourač A., Brázdil, Šeďa, Kokeš