„Ambice budou stejné jako loni, na papíře máme mužstvo na první čtyřku,“ je přesvědčený předseda klubu Karel Ťopek.

Po odchodu jedničky Adama Kohúta do Vítkovic vytvoří brankářskou dvojici ještě loni junior Alexander Pujin s Matějem Buršíkem.

Dvacetiletý gólman přichází do Otrokovic na roční hostování ze Sokolu Gullivers Brno, kde v první lize mužů odchytal dvanáct zápasů.

Vedení klubu místo bratrů Ležatkových, kteří přerušili kariéru, získali Panteři hned čtyři útočníky. Dva z nich už přitom v Otrokovicích působili.

Fanoušci si dobře pamatují Jakuba Hašu (23), který v letech 2018 až 2020 nastupoval v superlize, než kvůli studiu na univerzitě přestoupil do Zlína, kde za poslední tři sezony v divizi a národní lize posbíral 209 bodů!

„Je to pro nás velká ofenzivní posila. Slibujeme si od něj produktivitu a konkurenci na pravém křídle,“ říká Ťopek.

Také Vít Máček (25) už oblékal otrokovický dres v superligové sezoně 2021/22, poslední dvě strávil v Hattricku Brno, teď se vrací zpátky.

„Projevil zájem se vrátit, vzali jsme ho do přípravy a vybojoval si místo na soupisce. Má zkušenosti, pochází z Holešova, takže má vztah ke kraji,“ podotkl Ťopek.

V Holešově začínal rovněž Ondřej Balner (18), který ještě loni spadal do kategorie juniorů. „Přes Zlín se dostal do Vítkovic, se kterými postoupil letos do finále juniorské ligy, má i dva starty za Letku v první lize mužů. Jde o přímočarého, sebevědomého hráče, který má kariéru před sebou“ přiblížil Ťopek.

Stejně jako Adama Jiříčka (20) ho Panteři získali na přestup. Zájem o něj měli už před minulou sezonou, kterou ale odehrál za Hattrick Brno. „Letos začíná studovat na škole v Olomouci. Je to centr, kterého potřebujeme,“ uvedl Ťopek.

Panteři by ještě rádi uvítali kvalitního obránce. „Jan Hrtús, který výborně zahrál v play off a byl jednou z alternativ do zadních řad, si urval křížový vaz, jde na operaci a má pravděpodobně po sezoně. Budeme muset přeškolit jednoho z útočníků, do toho jsme začali řešit ještě jeden potenciální přestup, o kterém budeme případně informovat,“ naznačil šéf oddílu.

Posily se poprvé představí 18. srpna v úvodním zápase Českého poháru, které odehrají Panteři v hale Královských Vinohradů. Další dva soupeře ve skupině přivítají doma v hale na Štěrkovišti.

Ve čtvrtek 22. srpna vyzvou doma Ostravu (19.00) a o týden později se před vlastním publikem utkají s týmem Troopers Brno (17.30).

„Máme dva superligové soupeře, pohár bereme hlavně jako přípravu,“ pronesl Ťopek.

Otrokovičtí florbalisté zahájí další prvoligovou sezonou druhý zářijový víkend domácím zápasem proti Znojmu.