„I tak jsem spokojený. Kluci odvedli maximum. Výsledek je pro nás docela přijatelný. Není to žádná rychta o deset gólů. Pořád se učíme, zlepšujeme se. V zápase byly pasáže, kdy jsme dokázali něco předvést. Hlavní je, že se naše hra zkvalitňuje,“ těší otrokovického trenéra Karla Ševčíka.

Úvodní část brak jako zátěžový test. „Odehráli jsme ji v nejsilnějším složení. Výsledek 1:2 byl pro nás přijatelný. Bohužel oslabení na začátku druhé třetiny nám sebralo obrovské množství sil. Jelikož v neděli hrajeme na Spartě, kde chceme fakt uspět, pro zbytek utkání jsme zvolili variantu s rozložením sil,“ uvedl Ševčík.

Hosté páteční večerní duel rozhodli čtyřmi brankami v prostřední části. Za stavu 1:2 se dvakrát trefil Tadeáš Chroust, po jedné brance přidali Fořt s Bínou.

„Začátek nebyl úplně nejlepší. Start jsme úplně nechytili. Postupem času jsme se však zlepšili. Napadali nám tam nějaké góly, což je vždycky příjemné,“ uvedl hostující obránce Adam Hemerka.

Mladá Boleslav byl po celý zápas lepším týmem, svoji převahu vyjádřila nejen počtem střel, ale především brankami. Na 7:1 zvyšoval v úvodu třetí třetiny Pěnička. Hosté pak výsledek v klidu kontrolovali, Panteři dokázali v poklidném závěru debakl pouze zmírnit, když se v poslední minutě prosadil Gašparík.

„Nebyl to až tak náročný zápas, jak si možná někteří diváci myslí. Až na pár chyb to byl z naší strany kvalitní zápas. Dvě třetiny jsme kvalitně bránili. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Kolotoč začal až později,“ uvedl domácí brankář Adam Kohút.

Mladoboleslavský kouč Petr Novotný byl spokojený hlavně s výhrou, k výkonu mužstva měl ale výhrady. „Výkon z naší strany určitě nebyl ideální,“ připouští. „Měli jsme velkou převahu, dost šancí ke skórování, ale nebyli jsme produktivní, což mě až tolik netrápí, Horší byly individuální chyby na naší polovině bez tlaku soupeře. Těch bylo hodně. To se musí do dalších zápasů zlepšit,“ dodává Novotný.

Superliga mužů pokračuje zase v neděli, kdy se otrokovičtí florbalisté představí v Praze, kde vyzvou favorizovanou Spartu.

Livesport Superliga, 9. kolo -

Panthers Navláčil Otrokovice – Mladá Boleslav 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 18. Grich (Gašparík), 60. Gašparík (Grich) – 11. Korych (Fořt), 12. Hemerka (Curney), 30. Fořt (Korych), 32. Tadeáš Chroust (Curney), 33. Tadeáš Chroust (Curney), 39. J. Bína (Do. Beneš), 42. Pěnička (Do. Beneš). Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 182. Střely na branku: 14:33.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Gašparík, Kelemen, Jurčík, Halama – Červenka, Sovják, M. Ležatka, Hrabal, Nehila, Kvapil, Krčma, Máček, Šťourač, Petřík, Grich.

Mladá Boleslav: Hanuš (L. Bauer) – Suchánek, Gruber, Koláčný, Zakonov, Punčochář, Hemerka, Fořt – Šebek, Tomašík, Tadeáš Chroust, J. Bína, Tokoš, Do. Beneš, Korych, Zoufalý, Curney, Pěnička.

Další výsledky: Vítkovice – Královské Vinohrady 9:4 (2:0, 3:1, 4:3), Pardubice – Ostrava 8:4 (5:0, 2:2, 1:2), Česká Lípa – Chodov 7:12 (0:5, 2:1, 5:6), FbŠ Bohemians –Střešovice 2:4 (1:0, 1:3, 0:1).