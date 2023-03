Už jen dvě porážky dělí otrokovické florbalisty od sestupu ze Superligy. Panteři nezvládli ani druhé domácí utkání play-down s Karlovými Vary, po sobotní porážce 4:7 podlehli Západočechům v nedělní odvetě 3:5 a série se za nepříznivého stavu 0:2 pro Hurrican přesouvá na druhý konec republiky. Odvrátit pád bude pro Moravany velmi složité.

Florbalisté Otrokovic (modré dresy) prohrávají s Karlovými Vary 0:2 na zápasy. | Foto: PSG Panthers Otrokovice

„Musíme bojovat celý zápas,“ burcuje mladý obránce Otrokovic Lukáš Kubíček.

V nedělním střetnutí nasazení domácím vydrželo jen úvodní část, pak se přeměnilo v křeč a v trápení. Výsledkem byla ztráta náskoku a další porážka.

„Po první třetině jsme si to úplně zkazili, protože jsme si mysleli, že to máme vyhrané. Z naší hry se vytratila bojovnost, podle toho taky zbývající třetiny vypadaly,“ smutní Kubíček.

Panteři hráli v první třetině slušně, po brankách Vykopala a Martina Ležatky dvakrát vedli. „Začátek zápasu jsme relativně chytili. Snažili jsme se útočit, tlačit se do brány, ale i když jsme vedli, se zakončením jsme měli zase problémy. Utkání jsme měli relativně pod kontrolou, udělali jsme však hloupé chyby, nechali se zbytečně vyloučit,“ štve otrokovického kouče Karla Ševčíka.

„V polovině zápasu jsme na to reagovali. Měnili sestavu, byli aktivní, ale nedaří se nám dávat branky a na tři vstřelené góly se vyhrát zápas nedá,“ ví domácí trenér.

Moravané těsný náskok drželi ještě ve 33. minutě. Pak ale Velce proměnil trestné střílení a Klápa završil bleskový obrat.

Karlovy Vary se za stavu 4:3 uklidnily, držely náskok, který v závěru pojistil Klápa. Otrokovice jsou po porážce 3:5 blízko přímému sestupu do druhé nejvyšší soutěže.

Západočeši ale nijak neslaví. „Soustředíme se na třetí zápasy,“ říká v klidu karlovarský trenér Marek Mandler.

Je to obrovský úspěch, září Talafa. Přeje si Vsetín a odplatu

Po nedělní šichtě vyzdvihl výkon spolehlivého brankáře Váradiho a disciplínu.

„Klíčovým momentem byl odvolaný gól soupeře, který nás nakopl, a také fakt, že jsme byli za dva zápasy pouze jednou vyloučení a v neděli nešli vůbec sedět,“ vyzdvihuje Mandler.

Úvod utkání ale patřil soupeři. „Vstup do zápasu se nám vůbec nepovedl. Domácí výrazně tahali za delší konec provazu. Pak jsme se do utkání dokázali vrátit. Bylo to zásluhou štěstí a taky výkonu brankáře Váradiho, který zachytal opravdu velmi dobře,“ dodal hostující kouč.

Play-down Livesport Superligy florbalu, 2. kolo

PSG PANTHERS OTROKOVICE – FB HURRICAN KARLOVY VARY 3:5 (2:1, 1:3, 0:1), stav série: 0:2.

Branky a nahrávky: 6. Vykopal, 13. M. Ležatka (L. Kubíček), 33. Nehila – 12. Svatek (Klápa), 31. Velc (Strachota), 35. Velc (TS), 36. Klápa (Strachota), 57. Klápa (Svatek). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Střely na branku: 11:24. Diváci: 213.

Otrokovice: Kohút (Pujin) – Jurčík, L. Kubíček, D. Ležatka, Halama, Kopecký – Červenka, Sovják, Kelemen, Grlický, M. Ležatka, Hrabal, Nehila, Zapletal, Minich, Štourač, Šefčík, Vykopal, Grich. Trenér: Karel Ševčík.

Karlovy Vary: Ernst (Váradi, Eckhardt) – Korbel, Zeman, Nushart, Kalaš – Lebeda, Velc, Zahraj, Navrátil, J. Zavadil, Klápa, Šimeček, Tomčo, Strachota, Svatek, Torma, Hurt, Lang. Trenér: Marek Mandler.