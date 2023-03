Jistou záchranu stále nemají, o účast v Livesport Superlize musí dál bojovat. Otrokovičtí florbalisté nezvládli proti Pardubicím rozhodující sedmou bitvu, na východě Čech padli 1:4, celkově prohráli 3:4 na zápasy a nyní je čeká další série o udržení proti Karlovým Varům.

Otrokovičtí florbalisté (modré dresy) podlehli Pardubicím 1:4 a čeká je série s Karlovými Vary. | Foto: Tomáš Brčko SportFoto

„Jdeme dál bojovat,“ vzkazuje otrokovický trenér Karel Ševčík.

Poslední porážka jej hodně bolela. „Mrzí nás to dvojnásob, protože jsme do toho dali úplně všechno,“ smutní Ševčík.

Podle kouče Panterů rozhodla klíčová bitva střelecká efektivita, která byla na straně soupeře. „Nám tam nic nespadlo,“ povzdechl si hostující trenér. „I při těch šancích to všechno bylo o milimetry. Na druhé straně soupeř nás potrestal,“ přidává.

Otrokovice poprvé inkasovaly ve 13. minutě, kdy se ranou pod břevno prosadil Šmíd. Asistenci si připsal Zozulák. V úvodu prostřední části si oba borci role vyměnili. Šmíd přihrával, Zoulák přesně zakončoval.

Hosté mohli v polovině utkání výsledek zkorigovat, ale Vykopal trestné střílení neproměnil.

Pardubice dál poctivě bránily, skvěle chytal Denemark. Také Kohút na druhé straně předvedl několik výborných zákroků, ve 47. minutě ale potřetí inkasoval. Prosadil se Pakosta.

Šanci na zvrat přinesla hostům branka Vykopala. Panteři to za nepříznivého stavu 1:3 zkusili v šesti, při power-play ale ještě jednou inkasovali. Triumf Sokolů završil střelou do opuštěné pardubické klece Zozulák.

Zatímco Pardubice společně se sedmi stovkami fanoušků slavily záchranu, Moravané dál bojují o udržení v nejvyšší české soutěži.

Otrokovice se v další sérii play down utkají s Karlovými Vary. Poražený tým sestupuje do první ligy a vítěz druhého kola pak hraje baráž s poraženým finalistou první ligy.

„Připravení jsme. Bude to zase o hlavách, o proměňování šancí. Herně na to máme. Bude to jenom o tom, abychom ustáli tlak, který je velký,“ říká Ševčík.

V Otrokovicích ve složitých chvílích spoléhají na podporu věrných fanoušků, kteří mužstvo nenechali ve štychu ani na východě Čech.

„Moc si všech příznivců vážíme. Slibujeme, že i v této těžké době, i přes nepříznivé výsledky, tomu dáme všechno. Chceme pro Otrokovice zachovat Superligu,“ dodává.

Livesport Superliga, play-down:

7. zápas: SOKOLI PARDUBICE – PSG PANTHERS OTROKOVICE 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), konečný stav série: 4:3.

Branky a nahrávky: 13. Šmíd (Zozulák), 21. Zozulák (Šmíd), 47. Pakosta (Šmíd), 59. Zozulák (Denemark) – 51. Vykopal (Sovják). Rozhodčí: Prouza, Ragowski. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 702. Střely na branku: 23:20.

Pardubice: Denemark (Haleš) – Kaluža, Šimák, Kohoutek, Nezval, Slabý, Prix – Pakosta, Zozulák, Kučera, Teichman, Bína, Žáček, Křinka, Šmíd, Burian, Machatý, Savický. Trenér: Ladislav Štancl.

Otrokovice: Kohút (Pujin) – F. Horák, Jurčík, L. Kubíček, D. Ležatka, Halama, Kopecký – Červenka, Grlický, Sovják, M. Ležatka, Zapletal, Hrabal, Nehila, Štourač, Minich, Šefčík, Vykopal, Grich. Trenér: Karel Ševčík.