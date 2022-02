Panteři nezvládli s Black Angels ani domácí odvetu, sezonu končí v předkole

Do desítky se na poslední chvíli vměstnali, dál než do předkola superligového play-off to ale otrokovičtí florbalisté nedotáhli. Panterům letošní sezona skončila.

Otrokovickým florbalistům v neděli skončila sezona. | Foto: Deník/Libor Kopl

Svěřenci trenéra Karla Ševčíka nestačili v osmifinále na Black Angels, po sobotním nezdaru 1:4 v Praze podlehli soupeři i v nedělní domácí odvetě, stopku jim vystavila další porážka o tři branky, tentokrát 3:6. Postup vystřílel hostům Jakub Boček, který si v Městské sportovní hale připsal hattrick. Panterům k odvrácení mečbolu a natáhnutí série nestačila ani vedoucí branka Gašparíka ve 14. minutě. Hosté totiž výsledek dvěma slepenými góly Fryše a Hromady ještě na konci úvodní části otočili. Black Angels pak své vedení ve druhé třetině ještě navýšili. Nejprve se prosadil nejproduktivnější hráč týmu Jakub Boček, po něm skóroval i Ludvík. Domácí se probrali až za hrozivého stavu 1:6. Na hattrick hostujícího Bočka reagovali Kelemen se Sovjákem, na zvrat už ale bylo pozdě. Otrokovicím nepomohlo ani dlouhá hra bez brankáře, při power-play už nic nevymysleli, sezona pro ně skončila. Livesport Superliga, osmifinále play-off - 2. zápas: Navláčil Panthers Otrokovice - Black Angels 3:6 (1:2, 0:2, 2:2), konečný stav série: 0:2, postupuje Black Angels Branky a nahrávky: 14. Gašparík (Hrabal), 48. Kelemen (Sovják), 52. Sovják (Vykopal) – 15. Fryš (M. Burian), 20. Hromada (M. Boček), 32. J. Boček (Obuškevič), 33. Ludvík (Straka), 47. J. Boček (Renčín), 48. J. Boček (M. Burian). Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:2. Diváci: 198. Střely na branku: 26:24.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Gašparík, Kelemen, Medek, Halama, P. Kopecký, Maťcha – Červenka, Sovják, M. Ležatka, Hrabal, Kvapil, Malý, Máček, Vykopal, Krčma, Petřík, Grich.

Black Angels: Körber (Matiášek) – Straka, Obuškevič, Ludvík, Bauman, Pícha, Bouček – M. Boček, Fryš, Novotný, M. Burian, Čáslava, Svatoš, Hromada, Neklan, J. Boček, R. Hanák, T. Hanák, Renčín. 1. zápas: Black Angels - Panthers Otrokovice 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 4. J. Boček (TS), 11. Hromada (J. Boček), 20. M. Burian (J. Boček), 53. Hromada (J. Boček) – 5. Kelemen (D. Ležatka). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 82. Střely na branku: 13:12.