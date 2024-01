Šestá výhra v řadě nemohla být pro otrokovické florbalisty sladší. Panteři ve šlágru 23. kola první ligy i v oslabené sestavě přetlačili v Brně vedoucí Bulldogs 4:3 a lídrovi soutěže oplatili listopadovou domácí prohru. Napínavý duel rozsekl v 59. minutě nejlepším střelec Gál.

Otrokovičtí florbalisté (bílé dresy) se na konci základní části dostali do formy. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Otrokovice i přes cenný venkovní triumf zůstaly v tabulce čtvrté, přesto ztrátu na čelo stáhly na tři body a navíc mají jistotu, že čtvrtfinále začnou v domácím prostředí.

Hosté ze Zlínska si výhry v Brně právem považovaly.

„Jsme rádi za tři body, protože do Brna jsme jeli v trochu okleštěné sestavě. Sužují nás nemoci, virózy. Kluci, co ale s námi odjeli, to odmakali,“ chválí svěřence kouč Panterů Lukáš Petřík.

„Pro diváky to byl oboustranně hodně dobrý zápas, pro nás i kvalitní příprava na play-off,“ přidává.

Otrokovičtí florbalisté nastoupili do nedělního šlágru bez dvou nemocných klíčových hráčů Kubíčka s Martinem Ležatkou. Poprvé a naposledy vedli v čase 58:34, kdy kapitán Gál proměnil nájezd a svým dvaatřicátým gólem potvrdil pozici nejlepšího střelce soutěže.

Právě třetí třetina byla nejzajímavější.

Úvodní část vyhráli Buldoci gólem do šatny, v prostřední periodě hosté odpověděli stejně, Červenka za vyrovnávací trefu zaplatil zlomenou holí.

V závěrečné pasáži Panteři museli dvakrát dotahovat jednogólové manko.

„Zápas byl celkově hodně vyrovnaný. Pro nás bylo zásadní, že nám soupeř neodskočil na víc než jeden gól,“ míní Petřík.

Chvíle Panterů přišly až na konci střetnutí. Nejdříve Vykopal smekl pomyslný klobouk ze své hlavy Gálovi, který mu krosem připravil ideální pozici před odkrytou bránou. Vyrovnání zařídil znovu kapitán Gál, který tečoval do sítě Sovjákovo nahození. A rozhodující nájezd si vynutil kdo jiný než Gál.

„Byl to vyrovnaný zápas. Oba týmy dobře bránily, hrozily z brejků. Utkání rozhodla větší disciplína. Bulldogs hráli velmi dobře, my jsme ale byli zodpovědní, trpěliví a neustále věřili tomu, že to zvládneme,“ říká hostující kapitán Ladislav Gál.

„Čekali jsme na svoji šanci, která přišla. Měli jsme ale i štěstí,“ uznal na závěr.

Další duel Otrokovice sehrají v sobotu v pražském Jižním Městě, kde se od osmnácti hodin střetnou s předposledním FAT PIPE Start98.