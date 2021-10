Dva góly hostů vstřelili Grich s Vykopalem, po jedné brance přidali Nehila s Martinem Ležatkou. Porážky Hattricku mírnili Šimon Hronek s Bromem.

Panteři tak uspěli v souboji trápících se týmů a výhrou v derby se odrazili do dalších těžkých zápasů.

„Chtěli jsme tři body, ty máme. Žádné velké emoce ale nejsou. Bodů, o které budeme ještě bojovat, je před námi spousta. Kluci potřebovali psychickou vzpruhu. Věřím, že teď se odrazíme a bude to konečně fungovat,“ přeje si nejen otrokovický trenér Karel Ševčík.

S výkonem mužstva byl spokojený. „Konečně to bylo trošku lepší,“ uvedl. „Několik zápasů jsme si sahali na body, ale nikdy se nám to nepodařilo dotáhnout. Teď jsme byli zdravě naštvaní. Řekli si, že musíme hrát bez nesmyslných námazů, chyb a hloupostí. Hlavně jsme chtěli, aby na hřišti byla vidět naše jasná tvář, dominance, kontrola balonu. Organizace hry byla na sto procent, potom to bylo hned poznat,“ pochvaloval si Ševčík.

Brňané v součtu s minulou sezonou nevyhráli patnáct zápasů a trápili se i proti Otrokovicím, které poslal v 8. minutě do vedení Nehila.

Vzápětí sice domácí Šimon Hronek srovnal na 1:1, ale Panteři si rychle vzali vedení zpět. Po Sovjákově nahození se šťastnou tečí prosadil neobsazený Grich.

Hosté byli i v prostřední části lepší. Nehila sice v zakončení ani nadvakrát neuspěl, ale Vykopal se trefil přesně k levé tyči a bylo to 1:3. Pro nejproduktivnějšího hráče Otrokovic to byla jubilejní desátá trefa v sezoně. Elitní útočník bodoval v sedmém z letošních osmi duelů.

Navýšit vedení na konci druhé třetiny mohli Martin Ležetka s Nehilou, ale proti brankáři Raškovi neuspěli.

Martin Ležatka se prosadil až ve 42. minutě po spolupráci s bratrem Davidem. V tu chvíli bylo hotovo.

Brňané sice v závěru odvolali brankáře a zkusili to v šesti, při power play, ale inkasovali další dvě branky. Nejprve se do opuštěné klece trefil Grich, vzápětí přidal druhý svůj gól i Vykopal.

Domácí už dokázali debakl pouze zmírnit, když třináct sekund před koncem upravil na konečných 2:6 Brom.

„Podali jsme vynikající výkon. Nechyběli nám bloky, střely. Drali jsme se do branky. Kontrolované vítězství,“ prohlásil hostující útočník František Vykopal.

Nejlepší hráč Otrokovic se v tříbodovém zápase necítil moc dobře. „Lehce mě trápí noha,“ vysvětlil.

Radost z výhry měl ale velkou. „Úleva to je obrovská,“ přiznal. „Třeba s Českou Lípou jsme se trápili strašným způsobem. Sem jsme přijeli vyhrát, což se podařilo,“ dodal Vykopal.

Panteři se po předchozích nezdarech zvedli sebevědomí, naladili se do dalších superligových bitev. Tu nejbližší sehrají už v pátek večer doma proti Mladé Boleslavi. Zápas na Štěrkovišti začíná v osmnáct hodin.

Livesport Superliga, 7. kolo -

FBŠ Hummel Hattrick Brno - Navláčil Panthers Otrokovice 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Branky: 9. Š. Hronek (Vlach), 60. Brom – 8. Nehila (Vykopal), 10. Grich (Sovják), 29. Vykopal (Hrabal), 42. M. Ležatka (D. Ležatka), 58. Grich (D. Ležatka), 58. Vykopal (Nehila). Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 369. Střely na branku: 14:25.

Brno: Raška (Létal) – Jalový, Kostka, Sládeček, Suk, M. Kůra, Musil, J. Kůra – Brom, Procházka, Fuchs, Juhaňák, Do. Dvořák, Lhota, Š. Hronek, Vlach, Bednář, M. Hronek, Slezák.

Otrokovice: Steiger (Kohút) – Gašparík, Kelemen, Jurčík, Halama, D. Ležatka, Maťcha – Červenka, Sovják, M. Ležatka, Hrabal, Nehila, Kvapil, Malý, Máček, Vykopal, Krčma, Petřík, Grich.