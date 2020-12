V prázdné městské hale tak po rozhodující trefě hostujícího Dleska v 65. minutě zavládlo obrovské zklamání. S porážkou po dvaceti minutách, kdy Panteři vedli o čtyři branky, nikdo z domácích nepočítal. „Zápas jsme měli nadějně rozehraný, bohužel soupeř začal proměňoval šance, kdežto my jsme zase udělali zbytečně moc chyb, což nás stálo další body,“ prohlásil otrokovický trenér Michal Kvapil.

Jeho tým o víkendu odehrál první soutěžní duel od 10. října. V pátek kompletní tým podstoupil testy na covid-19, o den později šel mančaft do boje. Panteři měli proti Liberci velkou motivaci uspět.

Vstup do zvláštní sezony se jim totiž vůbec nepodařil. První čtyři duely prohráli, proto po dlouhé pauze větřili možnost konečně se odrazit ze dna tabulky, což se i vzhledem k výborně rozjetému zápasu nestalo.

„Musíme se zvednout. Věřím, že se od zápasu s Libercem můžeme odrazit. Příště se ale musíme vyvarovat zbytečných chyb“ uvědomuje si Kvapil.

Dlouhá pauza se na výkonu otrokovických florbalistů až tolik neprojevila. „Na to se nemůžeme vymlouvat, protože všichni ji měli stejnou. Je to jenom o hlavách, abychom si v nich nastavili, že si jdeme pro vítězství,“ míní kouč Panterů.

Připravit svěřence na sobotní šichtu ale nebylo vůbec jednoduché. „Bylo to těžké, protože jsme dlouho nevěděli, zda a za jakých podmínek sezona bude pokračovat. Podle mě se nemělo vůbec hrát,“ míní Kvapil.

Florbal se však společně s házenou, volejbalem a basketbalem zařadil mezi elitní sporty, od Ministerstva zdravotnictví získal výjimku nutnou pro pokračování nejvyšší soutěže. Hraje se ale za zpřísněných opatření a bez fanoušků.

„Není to ono. Sport se hraje pro diváky, a pokud tady nejsou a nemáme žádnou podporu, pak je to zbytečné“ má jasno. „Zápasy bez lidí v hledišti pozbývá emoce. To, co má sport mít,“ přidává.

„My to nehrajeme pro peníze, ale pro lidi a ti nám tady chybí. Jsou naším šestým hráčem, dodávají nám obrovskou sílu,“ připomíná.

I bez oddaných příznivců v hledišti ale začali Panteři slušně. I když stav byl dlouho bezbrankový, Panteři ve 14. minutě dvakrát udeřili. Skóre otevřel Nehila, na 2:0 zvýšil Gál. Domácí se uklidnili a do konce úvodní části přidali další dva góly. Nejprve se trefil zkušený obránce Nagy, vzápětí hostujícího gólmana Mück překonal Vykopal.

„První třetina byla super. Bohužel jsme se vedení 4:0 nabažili. Mysleli jsme si, že se nemůžeme nic stát a po inkasovaných brankách jsme se najednou strachovali o výsledek, což nás svazovalo,“ uvedl Kvapil.

K obratu ve 25. minutě zavelel Ferdan. Ještě ve druhé třetině skórovali Janeček s Rozjovcem, za domácí odpovídal Grlický.

I když Panteři ještě na začátku závěrečné periody vedli 5:3, nakonec byli rádi i za bod. Kopecký se Světlíkem totiž dovedli svižné utkání do prodloužení. V něm byli nakonec šťastnější Liberečtí. Parádní otočku dokonal Dlesk.

„Zápas jsme začali dobře. Prvních dvanáct minut jsme hráli slušně. Vytvořili si tři nebo čtyři dobré příležitosti. Po hrubé chybě dal ale soupeř z brejku gól, pak přidal další tři. My jsme však věřili, že trpělivou hrou můžeme výsledek otočit, což se nakonec povedlo. Utkání rozhodlo to, že jsme hráli daleko víc na míčku než Otrokovice a tlačili se do šancí,“ zhodnotil sobotní bitvu kouč Liberce Zdeněk Skružný.

Kvapilův tým už v neděli čeká další duel v Ostravě, které v sobotu padla v Praze se Střešovicemi 3:11. „Je to pro nás další zápas play-off a podle toho se k tomu postavíme,“ burcuje kouč Panterů.

Florbalová Superliga, 8. kolo -

HU-FA Panthers Otrokovice - FBC Liberec 5:6 po prodloužení (4:0, 1:3, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Nehila (M. Nagy), 14. Gál (Medek), 16. M. Nagy, 17. Vykopal (Koláčný), 39. Grlický (Gál) – 25. Ferdan (Valeš), 35. Janeček (Ferdan), 40. Rozkovec (Kopecký), 45. Kopecký (Kološ), 48. Světlík (Kopecký), 65. Dlesk (Valeš). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Bez diváků. Střely na branku: 21:24.

Otrokovice: Majrich (Kubíček) – Medek, Szweda, Michal Nagy, Kvapil – Červenka, Grlický, Jurčík – Hrabal, Koláčný, Gál – Hrtús, Hronek, Pšenčík – Vykopal, Petřík, Nehila – Šťourač.

Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Bitman, Kološ, Janeček – Kopecký, Valeš, Rozkovec – Dlesk, Baudisch, Ferdan – Šoltys, Martínek, Wiener – Balatka, Blažek, Světlík – Emlar.

Další výsledky: Sparta Praha – Hattrick Brno 5:4, Královské Vinohrady – Black Angels 5:6, Střešovice – Ostrava 11:3, Bohemians – Česká Lípa 15:6.