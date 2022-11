Otrokovice přitom začaly v Praze skvěle a ve 3. minutě po dvou trefách kapitána Nehily, které dělilo pouhých 45 sekund, vedly 2:0. Slovenský útočník se pokaždé prosadil po přihrávkách Vykopala. Třetí gól přidal po chybě domácího Obuškeviče v rozehrávce Grich.

Livesport Superliga, 11. kolo -

BLACK ANGELS – PSG PANTHERS OTROKOVICE 6:4 (0:3, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 30. M. Boček (Neklan), 39. Obuškevič (M. Boček), 47. Neklan (J. Boček), 48. Čáslava (M. Burian), 57. J. Boček (Hromada), 60. J. Boček (Körber) – 3. Nehila (Vykopal), 3. Nehila (Vykopal), 15. Grich, 25. Grlický (Halama). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 52. Střely na branku: 16:20.

Black Angels: Körber (Pfeifer) – Obuškevič, Bouček, Ludvík, Bauman, Kocourek – M. Boček, Neklan, Hromada, Sůva, Bačinský, Šťourač, R. Hanák, Fryš, M. Burian, Čáslava, V. Novotný, J. Boček, Doležal. Trenér: Tomáš Janeček.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – L. Kubíček, Halama, Jurčík, P. Kopecký – Hrabal, Grlický, Kelemen, Grich, Vykopal, Nehila, Šefčík, Sovják, Krčma. Trenér: Karel Ševčík.

Úvod prostředí části byl divoký. Oba týmy orazítkovaly konstrukci branky. Panteři byli v zakončení přesnější, ve 25. minutě se prosadil Grlický a bylo to už 4:0.

Domácím ve složité chvíli pomohlo až vyloučení Halamy. Jeho nedovolený zákrok potrestal Matěj Boček a Black Angels rázem ožili.

Ještě na konci druhé třetiny po rychle rozehrané standardní situaci snížil Obuškevič.

Oslabený hostům docházely síly, naopak Pražané zvýšili pohyb i aktivitu. Domácí vycítili šanci a dál se hnali za obratem. Šanci přiživili Neklan s Čáslavou, kteří během chvíle srovnali na 4:4.

Panteři si několikrát mohli vzít vedení zpět, ale Grich s Kelemenem velké šance nevyužili.

Klíčový moment přišel v čase 56:05. Domácí Hromada vybojoval míček na své polovině, našel Jakuba Bočka a ten prostřelil brankáře Kohúta.

Hosté to v závěru zkusili bez gólmana. Při dlouhé power-play se dostali do několika zakončení, ale Vykopal v šanci neuspěl. Odpor soupeře definitivně zlomil až Jakub Boček, jenž čtyři desetiny sekundy před koncem základní hrací doby upravil střelou do prázdné brány na konečných 6:4.

Panteři si sice vzali trenérskou výzvu. Podle nich totiž domácí Novotný nohou přikopl míček brankáři, sudí ale situaci vyhodnotili jinak a šestý gól Black Angels uznali.

Florbalisté Otrokovic musí další porážku rychle hodit za hlavu. Před sebou mají další dva důležité zápasy. V pátek hrají doma se Střešovicemi, příští neděli se představí v České Lípě.