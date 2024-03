Otrokovičtí florbalisté jsou blízko vyřazení, konce sezony. Panteři nezvládli třetí semifinálový duel, doma podlehli Kladnu 2:5 a v sérii hrané na tři vítězné zápasy prohrávají 1:2. Čtvrtý duel je na programu v neděli od sedmnácti hodin, kdy půjde o všechno.

Florbalisté Otrokovic ve třetím semifinále podlehli Kladnu 2:5 (1) | Video: Mojmír Zapletal

Otrokovice v sobotním utkání nevyužily výhody domácího prostředí, na Štěrkovišti ani s podporou skvělých fanoušků nedokázali skolit favorizované Kladno.

Kanonýři zvládli vstup do zápasu, po první třetině vedli 3:0. I když se Moravané v závěrečné části vrátili zpátky do hry, manko už nestáhli a dnes budou odvracet vyřazení, konec sezony.

„Zápas rozhodla první třetina, kterou jsme prospali a nechali si v ní dát tři laciné góly. Sice se nám podařilo dostat zpátky do zápasu, ale už to nestačilo,“ povzdechl si kouč Panterů Lukáš Petřík.

Trefy kapitána Gála a Kopeckého na úspěch nestačily. „Dneska nám to nelepilo. Hlavně první třetina byla strašná,“ ví dobře Petr Kopecký, nejlepší hráč Otrokovic v zápase.

„Do utkání jsme vstoupili špatně. Soupeř dal tři góly, pak už se to těžko otáčelo. Sice nás nakopl druhý gól ve třetí tetině, tlak ale přišel pozdě,“ přidal zklamaně.

Kapitán Beranů Köhler: Měl by to být budíček. Musíme předvést úplně jiný výkon

Kouzlo otrokovického brankáře Kohúta, kterým zaklel kladenské střelce ve druhém zápase, odčaroval už v osmé minutě Bachmaier, jenž využil početní výhodu.

Vzápětí stejný hráč nabil Fišerovi, který přesnou ranou pod břevno zvyšoval na 2:0. Parádní část Středočechů završil v 18. minutě Novák.

Zdroj: Mojmír Zapletal

Hostům patřil i nástup do druhé třetiny. Čtvrtý úder zasadil soupeři Fojtík. Kanonýři dál pokračovali v koncentrovaném výkonu, bránili v pevném bloku a nedovolovali domácím skórovat.

Panteři se probrali až ve třetí třetině. Na jejím začátku po rychlé kombinaci snížil Gál, pak na 2:4 upravil Kopecký.

Otrokovice vycítily šanci, hnaly se vyrovnáním, obratem. Jenže hosté drama nepřipustili. Triumf Kanonýrů zpečetil v 55. minutě Tomášek.

Domácí si vzali oddechový čas a odhodlaly se k brzkému power play, Kladno už se však ubránilo.

„Klíčové byly první dvě třetiny, kdy jsme asi Otrokovice zaskočili. Přišlo mi, že domácí nebyli ve své kůži, což mohlo být způsobené nervozitou, ale taky jsme měli štěstí. Dál to ale bude boj, bude to o tom, kdo udělá víc chyb a kdo je potrestá. A taky o tom, jak se vyspí gólman. Dnes výborně zachytal ten náš, minule zase ten Otrokovic,“ hodnotil utkání kouč Kanonýrů Dušan Přívara.

Tato facka být nemusela, zlobí se Kapuš. Nelíbily se mu první dvě třetiny

A útočník Jakub Bohuslávek přidal: „Věděli jsme, že vstup do utkání bude důležitý, protože ty dva předchozí zápasy nebyly z naší strany ideální, a tak jsem se úmyslně zaměřovali na lepší začátek. To se nám povedlo. Vybojovali jsme si brankový náskok, který jsme v průběhu utkání dokázali udržet pod kontrolou. Až tedy na výpadek na začátku třetí třetiny a naši pasivitu, což bylo zbytečné, jinak si myslím, že jsme zápas kontrolovali. Zítra to zase bude hodně o morálu, protože je to vyrovnaná série, neboť Otrokovice jsou kvalitní. Bude to bojovné. Musíme na hřišti nechat všechno,“ dodal závěrem.