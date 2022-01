„Výsledek neřeším. O body nám dneska až tolik nešlo, protože jsme věděli, že při kvalitě Mladé Boleslavi jsou pro nás hodně daleko. Chtěli jsme pracovat na nějakých herních prvcích, chtěli jsme zapojit všechny hráče, zahráli si úplně všichni. S výkonem mladých kluků jsem byl spokojený. Fakt to odmakali. Nešli si jenom zahrát, ale bojovali o každý míček, o vítězství v souboji. Náš herní projev se mi líbil,“ prohlásil otrokovický trenér Karel Ševčík.

Panteři s aspirantem na titul drželi krok jen do poloviny zápasu, kdy Grich snižoval na 5:3. Pak hráli hosté dokonce přesilovku, ale místo snížení pošesté inkasovali a bylo rozhodnuto.

Středočechy trefa Zoufalého v oslabení uklidnila, v závěru prostřední části se ještě trefil Tokoš a bylo to již 7:3.

Mladá Boleslav ve zbytku utkání dominovala, v závěrečné periodě přidala další čtyři góly, jeden z toho byl znovu v oslabení! Moravané se snažili, na lepší výsledek ale neměli.

„Boleslav byla na balonku úplně jinde než my. Budeme muset ještě zamakat, abychom se dostali na její úroveň. Snažili jsme se hrát co nejlépe, jako Torpédo Nižnij Novgorod, bohužel to nevyšlo,“ uvedl hostující útočník Jakub Grich.

Odčinit páteční porážku se parta kouče Karla Ševčíka pokusí v neděli, kdy na Štěrkovišti od osmnácti hodin přivítá pražskou Spartu.

„Chceme hrát předkolo play-off, proto se v dalších zápasech budeme koncentrovat na zisk bodů,“ dodal Ševčík.

Livesport Superliga, 21. kolo -

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - Navláčil Panthers Otrokovice 11:5 (3:2, 4:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 5. Korych (Koláčný), 8. Hemerka (Tokoš), 17. Curney (J. Bína), 27. Pěnička (J. Bína), 29. Gruber (Hemerka), 36. Zoufalý (Fořt), 38. Tokoš (Šebek), 41. Pěnička (Hemerka), 50. Punčochář (Tokoš), 52. Tomašík (Tokoš), 58. Tomašík (Šebek) – 6. Gašparík (Červenka), 9. M. Ležatka (Grich), 30. Grich (Hrabal), 47. Kelemen (Halama), 52. M. Ležatka (Hrabal). Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. V oslabení: 2:0. Střely na branku: 40:13. Diváci: 248.

Mladá Boleslav: Tomšík (L. Bauer) – Fořt, Gruber, Hemerka, Koláčný, Punčochář, Suchánek, Zakonov – Do. Beneš, J. Bína, Curney, Tadeáš Chroust, Korych, Pěnička, Šebek, Tokoš, Tomašík, Zoufalý.

Otrokovice: Kohút (Doležal) – Gašparík, Halama, Javořík, Kelemen, P. Kopecký, Maťcha – Červenka, Grich, Hrabal, Kvapil, M. Ležatka, Máček, Malý, Nehila, Šťourač.