Florbalistům Otrokovic se po sestupu ze Superligy výsledkově daří. Panteři zvládli další utkání, doma v 7. kole přehráli Štíry České Budějovice 7:2 a po páté výhře v řadě se usadili v čele první ligy.

Otrokovičtí florbalisté slaví společně s fanoušky domácí výhru nad Českými Budějovicemi. | Foto: Tomáš Brčko SportFoto

„Splnili jsme úkol, máme tři body, které jsme chtěli, ale pořád nám chybí lehkost, pěkné akce," uvedl po posledním triumfu trenér Pamterů Lukáš Petřík.

„Soupeř hrál důrazně, nepříjemně. Hodně nám zmenšoval prostor, těžko jsme se s tím vypořádali, ale nakonec jsme to zvládli poměrně slušně," míní.

Moravané si poradili s dalším protivníkem, po sedmi kolech vládnou první lize. „Pracujeme na tom, aby si kluci ve většině zápasů zvykali na pozici favorita. Toho, co má diktovat tempo, což v minulých superligových sezonách nebylo. Doufám, že v čele tabulky zůstaneme co nejdéle," přeje si Petřík.

Zdroj: Youtube

Otrokovice do víkendového utkání nastoupily oslabení o zraněného obránce Kopeckého a nejlepšího střelce Vykopala, jehož v prvním útoku nahradil teprve sedmnáctiletý Kokeš.

V opatrné úvodní části padl jediný gól, po standardní situaci se prosadil kapitán Gál.

„První třetina od nás byla taková ospalá. Hráli jsme pomalu, moc nám to nešlo," přiznává domácí útočník Josef Štourač.

Panteři se ale po přestávce probrali a dvěma slepenými góly Davida Ležatky a Kubíčka navýšili vedení na 3:0.

Jihočeši dvakrát snížili na rozdíl dvou gólů, po hezké individuální akci Procházky ale Moravané odcházeli do kabin za příznivého stavu 5:2, který vydržel až do závěrečné power-play Štírů. V té se poprvé v mužské kategorii prosadil Kokeš, vítězství favorita pak pečetil opět do prázdné brány Hrtús.

„Utkání hodnotím pozitivně. Dvě třetiny se nám povedly. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce," prohlásil Štourač.

Zdroj: Youtube

Mladý útočník si letošní dobré výsledky užívá, současné postavení ale nijak nepřeceňuje. „Pro nás se nic nemění. Do každého zápasu jdeme stejně. Pokaždé chceme vyhrát. A to, že jsme momentálně první, je sice pěkné, ale hlavní bude to, jak skončíme na konci sezony," ví dobře.

Otrokovičtí florbalisté další zápas sehrají v sobotu v Ostravě, kde se střetnou s týmem FBC Letka.

1. florbalová liga mužů, 7. kolo -

GOLDEA PANTHERS OTROKOVICE - FBC ŠTÍŘI ČESKÉ BUDĚJOVICE 7:2 (1:0, 4:2, 2:0)

Branky: 9. Ladislav Gál, 25. David Ležatka, 26. Lukáš Kubíček, 31. Josef Štourač, 38. Michal Procházka, 58. Jiří Kokeš, 59. Jan Hrtús - 30. Matyáš Kouba, 32. Roman Sedlák. Rozhodčí: Both, Černín. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 205. Střely na branku: 26:18.

Otrokovice: Kohút (Pujin) - Sovják, Kubíček, Kelemen, Hrtús - Červenka, Gál, Kokeš, Ležatka M., Ležatka D., Štourač J., Brázdil, Procházka, Štourač A.

Č. Budějovice: Švehla (Macek) - Brožek, Žáček, Kudláček - Koktar, Drobiš, Perek, Hennrich, Brožek, Holík, Kouba, Hejplík, Žáček, Strouhal, Vacek, Sedlák