Otázka je, co s hráči udělá tak dlouhá pauza. Zřejmě chvíli potrvá, než se Panteři dostanou zpět do herní pohody a naberou zápasovou zátěž.

„Záležet bude hlavně na samotných hráčích a na tom, jak se k tomu jednotlivě postaví. Buď chtějí, nebo mají jiné priority,“ říká v rozhovoru pro klubový web kondiční trenér otrokovických florbalistů Martin Hála.

Podle známého odborníka hráčům zranění nehrozí. Spíš někteří z nich budou mít problémy utkání udýchat.

„Kondiční stránka je individuální věcí. Z herního hlediska je to samozřejmě brzy, a to je větší riziko, ale s tím nic moc neuděláme,“ ví dobře Hála.

Být deset dnů zavřený a nic nedělat, je pro většinu sportovců velký problém. Karanténa rozhodně nesvědčí ani Panterům.

„Je to opravdu moc,“ souhlasí.

I když Moravané neměli žádné příznaky, museli být kvůli kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19 zavření doma. Neměli možnost běhat ani se nijak jinak zvlášť připravovat. Výjimkou bylo pouze posilování vlastním tělem nebo s pomocí posilovacích expanderů.

„Kluci dělali stejná cvičení jako v březnu, kdy nastala tato zvláštní doba. Hráči si točili vlastní videa, dávali je na naši facebookovou skupinu, jako vzájemnou inspiraci v přípravě,“ líčí Hála.

Ostatní florbalisté, kteří nemuseli do karantény, se připravovali společně s juniorkou.

„Kondiční tréninky máme z letní přípravy vyvěšené na internetu a hráči si můžou vybrat podle svých tréninkových možností nebo je se mnou konzultují. Pro ně zas nejde o tak dlouhou dobu, přeci jen mají zatížení běžného denního režimu a možnosti si venku zaběhat, nebo se věnovat i jiným aerobním aktivitám,“ prohlásil.

Kondiční kouč se zatížení pokusíme diferencovat podle toho, jestli hráč byl, nebo nebyl v karanténě.

„Ale nemáme moc velký časový prostor. Někteří chlapci to budou muset individuálně dohnat, ale to by neměl být problém, protože nebyli nemocní,“ dodal Hála.