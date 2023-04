Panteři smutní. Nezvládli nájezdy a po dvanácti letech opouštějí Superligu

Dřeli až do úmoru. V páteční sváteční velikonoční bitvě umazali dvoubrankovou ztrátu, šestý duel play-down dovedli až do prodloužení. I v něm otrokovičtí florbalisté živili naději na záchranu, prodloužení série. Panteři ale nezvládli penaltovou loterii, po prohře 3:4 na nájezdy opouštějí Livesport Superligu, kterou hráli dlouhých dvanáct let.

Florbalisté Otrokovic (modré dresy) nezvládli sérii s Karlovými Vary a sestupují do první ligy. | Foto: PSG Panthers Otrokovice