Domácí trenér Michal Kvapil hodnotil pouze druhou a třetí třetinu.

„Pozitivní bylo, že jsme dokázali změnit pohyb a využít šance. Bohužel jsme opět upustili od aktivní hry a museli začít opět znovu. Musíme být koncentrovaní celý zápas jedině tak se můžeme zlepšovat,“ říká otrokovický kouč, který za důležité tři body poděkoval hráčům, divákům a čertům zase podporu.

Zato Pražané se vraceli do hlavního města hodně rozmrzelí. „Měli jsme výborný vstup do utkání a celou první třetinu odehráli velmi dobře. To ale asi bylo vše, co jsme předvedli,“ uvedl asistent trenéra hostů Michal Kotlas.

„Do druhé třetiny jsme se zapomněli v šatně a pro zbytek zápasu se nám naše hra rozpadla. Výsledek ovlivnilo příliš mnoho ztrát a neorganizovanost obrany po celé ploše hřiště,“ přidal zklamaný Kotlas.

Panteři proti Královským Vinohradům hrubě nezvládli první třetinu. Pražané vstoupili do utkání velmi aktivně a v rozmezí dvaceti sekund se dostali do dvougólového trháku. Skóre otevřel Strobach, další úder zasadil Moravanům Skřivánek. Aby toho nebylo málo, prosadil se v závěru úvodní části Gregor.

Otrokovicím pomohla až přestávka a důrazná domluva v šatně. Panteři se za nepříznivého stavu 0:3 neuvěřitelně zvedli a výsledek třemi brankami v rozmezí 79 sekund skóre srovnali. Hned v úvodu druhé třetiny udeřil Gál, vzápětí se trefil mladík Haša a vyrovnání obstaral Kvapil.

Rozjetí domácí ale obrat nedotáhli. Naopak, Pražané se otřepali a ve 35. minutě si vzali vedení. K odraženému míčku se dostal Gregor, který přesnou ranou překonal Michajloviče a upravil na 4:3.

Panteři však přispěchali s rychlou odpovědí. Přesilovou hru zužitkoval Pešat. Přestřelka ale pokračovala dál. Na konci prostřední části se trefil Z. Stuchlík a Královské Vinohrady znovu vedly.

Jenže Otrokovice se dál hnaly dopředu. Na 5:5 srovnal Haša a v čase 44:06 se poprvé dostaly do vedení, když skóroval obránce Kostka.

Deset minut před koncem přidal sedmý úder domácí kapitán Nagy a Pražané už reagovat nedokázali. Moravanům třetí třetina náramně vyšla, na 8:5 upravil Gál.

Hostující kouč si za nepříznivého času vyžádal oddechový čas. Pražané to zkusili v šesti a zápas zdramatizovali. Při power-play snížil O. Stuchlík. Pak ale dvakrát udeřil Vykopal a bylo definitivně hotovo.

Panteři přestříleli rivala v boji o elitní osmičku 10:6 a upevnili si šestou pozici. Už v neděli čeká otrokovické florbalisty derby v Brně, kde vyzvou nováčka z Hattricku.

Chybět jim znovu bude útočník Kittel. Produktivní hráč po tvrdém zákroku nedohrál minulý duel s Ostravou a je zraněný. K týmu se naopak znovu přidal Slovák Nehila.

Florbalová Tipsport Superliga, 15. kolo –

HU-FA Panthers Otrokovice - TJ Sokol Královské Vinohrady 10:6 (0:3, 4:2, 6:1)

Branky a nahrávky: 22. Gál (Szweda), 23. Haša, 23. Kvapil (Haša), 37. Pešat (Kvapil), 43. Haša (Pešat), 45. Kostka, 50. Mich. Nagy, 52. Gál (Červenka), 58. Vykopal (Gál), 59. Vykopal (Gál) – 10. Strobach, 11. Skřivánek (Hartman), 18. Gregor (Z. Stuchlík), 35. Gregor (Bína), 37. Z. Stuchlík, 55. O. Stuchlík (Skřivánek). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 215. Střely na branku: 29:18.

Otrokovice: Michaljovič (Majrich) – Szweda, Kostka, Zimmer, Mich. Nagy, Kvapil – Červenka, Ďuriška, Jurčík – Koláčný, Gál, Pešat – Haša, Zdražil, Pšenčík – Vykopal, Nehila.

Královské Vinohrady: Dejmal (Mazák) – Jelínek, Lanc, Richtr, Otta, O. Stuchlík, Strobach, Vnuk, Hanák – Linhart, Bína, Hartman – Gregor, Skřivánek, Hájek – J. Záň, Z. Stuchlík, Svoboda – Entlicher.

Další výsledky 15. kola: Ostrava – Sparta Praha 5:6, Vítkovice – Liberec 13:7, Chodov – Bohemians 8:3, Česká Lípa – Pardubice 9:3, Mladá Boleslav – Hattrick Brno 10:1.