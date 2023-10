Otrokovičtí florbalisté dál vládnou první lize. Panteři zvládli i těžkou šichtu v Ostravě, kde v 8. kole zdolali domácí Letku 4:2 a díky šestému triumfu v řadě si upevnili si vedení v soutěži.

Florbalisté Otrokovic vládnou první lize. Doma přehráli i České Budějovice. | Foto: Tomáš Brčko SportFoto

Branky vítězů zaznamenali Lukáš Kubíček, Ladislav Gál, Vlastimil Červenka a David Ležatka, za domácí skórovali Petr West s Janem Slaběňákem.

Trenér Otrokovic Lukáš Petřík byl spokojený hlavně s výsledkem, třemi body. Výkon až tak dobrý nebyl.

„Čekali jsme těžké utkání. Na videu jsme viděli, že soupeř hraje aktivně, že nám jeho styl nebude úplně sedět. Sice jsme se na to připravovali, ale moc nám to nelepilo," přiznává Petřík.

„Nebylo to moc o florbalovosti, ve hře byla spousta kontaktů jak tělem, tak i hokejkami. Domácí nás místy přehávali. Byli jsme šťastnější," uznal Petřík.

Také podle otrokovického gólmana Adama Kohúta to v Ostravě byla dost divočina. „Po technické stránce to nebyl náš nejlepší zápas, ale ubojovali jsme to," prohlásil nejlepší hráč Panterů, jenž si připsal třináct zákroků, spoluhráče několikrát podržel.

Berani mají oficiálně čtyři Finy! 32letý Salmio uspěl na zkoušce

„Letka nás tlačila, od první minuty napadala, takže jsem rád, že jsme to hlavně v hlavách zvládli a dotáhli do vítězného konce," oddechl si Kohút.

Skóre sobotního střetnutí otevřel v 10. minutě Kubíček, který zužitkoval krosovou přihrávku Gála.

Soupeř v prostřední části srovnal po rychlé rozehrávce standardní situace. Těsně před druhou přestávkou vrátil hostům vedení Gál. Slovenský útočník přesně zakončil spolupráci Sovjáka s Červenkou. Chvilku předtím se na druhé straně zaskvěl parádním zákrokem gólman Kohút.

Také poslední dějství začali Panteři dobře, když nabídnutou přesilovku zužitkoval střelou do šibenice Červenka. Letka ještě jednou výsledek korigovala, závěrečné slovo ale měli bratři Ležatkovi. Pokus Martina dorazil do sítě David.

„Čtvrtý gól soupeře byl neregulérní, což všichni viděli," prohlásil kouč Ostravy Petr Gajda.

Mužstvo i přes domácí porážku chválil. „Myslím, že se diváci bavili. Předvedli jsme jim pěkný a běhavý florbal, celý zápas jsme hráli výborně v tempu. Otrokovice jsme několikrát dostali do úzkých, hodně jsme je potrápili. Utkání rozhodlo to, že jsme nedali spoustu vyložených šancí. Soupeř nám v rozhodujících chvílích vždycky odskočil, i tak velká pochvala všem. Celý tým totiž dřel," dodal Gajda.

Otrokovičtí florbalisté další střetnutí sehrají příští neděli doma proti Chomutovu.