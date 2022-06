Do týmu se po dvou letech strávených v Hattricku Brno vrací obránce Matěj Kostka. Ofenzivní bek s Pantery vybojoval postup do nejvyšší soutěže. Doteď v jejich dresu odehrál rovných dvě stě superligových startů, ve kterých si připsal 56 branek a 43 asistencí. S vedením klubu se dohodl na nadcházející ročník s opcí na tu další.

„Poslední sezona mu nevyšla, ale svojí kvalitou by měl patřit mezi čtyři první obránce týmu. Spolu se Sovjákem jsou posledními aktivními pamětníky postupu do Superligy,“ připomíná Ťopek.

O Kostku stál především trenér Ševčík. „Matěje jsem chtěl přivést zpět do Otrokovic, protože je to starší zkušený hráč s dlouholetými vazbami na Pantery. Navíc mi svým herním myšlením a dovednostmi zapadá do systému, který chceme příští sezónu hrát. Volal jsem mu už před minulou sezonou, pak znovu hned po skončení té stávající. Jsem rád, že vedení dotáhlo přestup do konce a Matěje máme v týmu. Je to určitě velká posila a pevně věřím, že nám zvedne kvalitu hry a posune nás k lepším výsledkům," přeje si kouč.

Trenér Panterů se těší na spolupráci i se slovenským reprezentantem Martinem Grlickým, který přichází z Bulldog Brno. Po sezoně 2020/2021, kdy za Pantery odehrál pouze devět utkání, se nyní s klubem dohodl na dvě sezony. K Červenkovi a Gašparíkovi by měl být alternativou na třetího centra.

„Má velkou motivaci, chce u nás do toho šlápnout, aby byl součástí slovenské reprezentace na mistrovství světa,“ uvedl Ťopek.

Ševčík svěřence sledoval v závěru sezony v dresu Buldoků v těžkých bojích o postup do Superligy.

„V této vyhrocené sérii byl v mých očích nejlepší hráč na hřišti. Výbornou formu následně potvrdil v dresu slovenské reprezentace v kvalifikaci na mistrovství světa. Byl i u historické výhry Slovenska nad českou reprezentací. Martin projevil zájem hrát v Otrokovicích, kde dříve krátce působil. Protože se známe, dohoda byla velmi rychlá. Martin je kus chlapa, rychlý, kvalitní centr v nejlepších letech. Je to další velká posila, která nám zvýší celkovou sportovní kvalitu a posune nás k lepším výsledkům," míní Ševčík.

Nový kontrakt již dříve podepsal kanonýr František Vykopal a navzdory zájmu špičkových celků Superligy a ze Švédska se Panterům povedlo udržet nejproduktivnějšího hráče Ronalda Gašparíka, který prodloužil smlouvu do konce příští sezony.

Pod kontraktem jsou všichni jeho slovenští krajané. Pokračují také všichni veteráni včetně kapitána Lukáše Petříka. „Jsme ve fázi, že se s nimi domlouváme vždy na nejbližší rok,“ uvedl Ťopek.

Do přípravy se zapojí také talentovaní mladíci ze Zlína, Přerova a otrokovičtí odchovanci Adam Štourač s brankářem Alexanderem Pujinem.

Pryč je naopak Lukáš Kvapil, který zamířil do Brna. Hostování z Hattricku vypršelo Vítu Máčkovi, do jihomoravské metropole odchází rovněž Matěj Hronek výměnou právě za obránce Kostku.

Nová extraligová sezona odstartuje na začátku září. První soupeřem Panterů budou Bohemians Praha. Hrát se bude 10. nebo 11. září v Otrokovicích.

„Naší povinností je předkolo, cílem šestka a tedy přímý postup do čtvrtfinále,“ prohlásil Ťopek.