Panteři šli do utkání po dvoutýdenní pauze způsobené koronavirovou izolací, přestávka se na výkonu ale nijak zvlášť neprojevila. Otrokovičtí nehráli vůbecšpatně, se soupeřem drželi krok až do konce.

„Jsem spokojený. Až na pár drobných chyb jsme podali fakt výborný výkon. Za mě suprově odmakaný zápas, klidně jsme mohli vyhrát my. Je mi líto, že jsme v závěru nevyrovnali, domácí byli šťastnější,“ míní otrokovický trenér Karel Ševčík.

V prvních dvou třetinách hosté doplatili na nedovolené zákroky. Za čtyřicet minut vyfasovali čtyři tresty, v oslabení pykali. Nehila sice při hře ve čtyřech srovnal na 1:1, ale Sládek vzápětí vrátil Ostravě těsné vedení.

V prostřední části fauloval Sovják a Kuczera ve 27. minutě zvyšoval na 3:1. Jenže Gašparík rychle snížil a Panteři dál bojovali o body.

Pět branek do sítě Komety. Berani podruhé v sezoně porazili rivala

Klíčové chvíle přišly ve třetí třetině, kterou si podmanil Gál. Slovenský reprezentant se proti bývalému klubu blýskl hattrickem, trefy Vykopala a Hrabala hostům na body nestačily.

„Výsledek utkání jsme klidně mohli otočit na svoji stranu. Hlavně ve druhé polovině střetnutí jsme měli dost šancí na to, abychom přidali více branek. Bohužel jsme hned za sebou neubránili dvě přesilovky. To je pak těžké se dostat zpátky do zápasu,“ povzdechl si hostující obránce Petr Kopecký.

Otrokovičtí florbalisté se nyní vrátí domů, v neděli na Štěrkovišti vyzvou Střešovice, které v nedělním šlágru s Mladou Boleslaví přišly o vedoucí pozici.

Livesport Superliga, 25. kolo -

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - Navláčil Panthers Otrokovice 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 8. Šubert (Pešat), 19. Sládek (Kuczera), 27. Kuczera (Sládek), 52. Gál (Herblich), 55. Gál (Herblich), 60. Gál – 19. Nehila (Gašparík), 27. Gašparík (D. Ležatka), 54. Hrabal (Petřík), 55. Vykopal. Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 90. Střely na branku: 21:22.

Ostrava: Binder (Janík) – Pum, Herblich, Mikoláš, Šubert, Zimmer, Burýšek, Kuczera – Soukup, Klimscha, Vítovec, Jakubec, Gál, Sládek, Chatrný, Pešat, Stibor, Elbl, Sedláček. Trenér: Svačinka.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Gašparík, Kelemen, Medek, D. Ležatka, Jurčík, Halama, P. Kopecký, Maťcha – Červenka, Sovják, Hrabal, Nehila, Máček, Vykopal, Petřík, Grich. Trenér: Ševčík.

Další výsledky: Black Angels – Bohemians 3:7, Liberec – Hattrick Brno 8:1, Pardubice – Česká Lípa 6:7 po nájezdech, Střešovice – Mladá Boleslav 5:7, Chodov – Vítkovice odloženo, Královské Vinohrady – Sparta hraje se v pondělí.