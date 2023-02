Hosté v Městské sportovní hale přerušili sérii pěti nezdarů v řadě a po důležité venkovní výhře na rozdíl od soupeře dál živí naději na předkolo play-off.

Otrokovičtí florbalisté zakončí základní část v neděli v Praze, kde vyzvou Bohemians.

Dvě třetiny zápasu byly opatrné, bez nějakých velkých šancí. „Čekali jsme taktický boj. Věděli jsme, že se ani jeden z týmů nebude nikam hrnout, což se potvrdilo,“ uvedl domácí kapitán Peter Nehila.

Byl to právě slovenský útočník, kdo na konci první třetiny otevřel skóre, ale hostující trenér Derka si vzal výzvu a sudí gól otrokovického střelce po zhlédnutí videa a útočném faulu Medka odvolali.

„Úplně přesně jsem nevěděl, co se řeší, ale na tabletu jsem to pak trošku viděl. Za mě to však nebyl faul,“ uvedl Nehila.

Jako první se tak radovali hráči České Lípa, kteří přečkali nepříjemnou chvíli a sedm vteřin před koncem první třetiny udeřilu. Po brejku se v čase 19:53 prosadil Pekárek.

„Třetí formace to zahrála celkem dobře, ale na konci přišla zbytečná křížná nahrávka, takže jsme dostali gól do šatny,“ štve Nehilu.

Zklamaný šéf Panterů za týmem i po historickém debaklu stojí. Trenéra neodvolá

I prostřední část byla nezáživná. Moc střel ani šancí k vidění nebylo. Aktivitou hýřil pouze hostující Peška, hubené skóre 0:1 se ale ve druhé dvacetiminutovce nezměnilo.

Branky začaly padat až ve třetí třetině. Nejprve se trefil hostující Krajcigr, ale o patnáct sekund později snížil Nehila a vzápětí byl při zakončení faulován Grich a rozhodčí nařídili nájezd.

Kanonýr Vykopal ale proti gólmanovi České Lípě Dvořákovi neuspěl. Prosadil se až deset minut před koncem, když po přihrávce Nehily srovnal na 2:2.

Jenže Česká Lípa si rychle vzala vedení zpět. Skóroval Peška. Než se Panteři otřepali, inkasovali čtvrtý úder. Po přihrávce Štěrby zpoza branky pohotově udeřil Kouba.

A góly padaly dál. Severočeši byli na konci neskutečně produktivní, gólmana Kohúta v závěrečných deseti minutách překonali hned osmkrát a zápas dovedli k exhibiční výhře 10:3.

Otrokovičtí florbalisté zakončí základní část v neděli v Praze, kde vyzvou Bohemians.

Livesport Superliga, dohrávka 25. kola -

PSG PANTHERS OTROKOVICE - FBC 4CLEAN ČESKÁ LÍPA 3:10 (0:1, 0:0, 3:9)

Branky a nahrávky: 46. Nehila (Hrabal), 51. Vykopal (Nehila), 55. Zapletal (Halama) – 20. Pekárek (Krajcigr), 46. Krajcigr (Stárek), 52. Peška (Pekárek), 53. Kouba (Štěrba), 54. Vavruška (Štěrba), 55. Štěrba (Slaný), 56. Peška (Krajcigr), 59. Krajcigr (Peška), 60. Peška, 60. Vavruška. Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Střely na branku: 24:29. Diváci: 150.

Otrokovice: Kohút (Pujin) – F. Horák, Jurčík, L. Kubíček, Halama, P. Kopecký, Medek – Červenka, Sovják, Kelemen, Zapletal, Hrabal, Nehila, Štourač, Minich, Šefčík, Vykopal, Grich, Zouhar. Trenér: Karel Ševčík.

Česká Lípa: Dvořák (Švajcr) – Tichý, Peška, Mlejnek, Stárek, Kadlec, Slaný, Štěrba – Pekárek, Dzierža, Kouba, Jirsa, Krajcigr, Staněk, Vavruška. Trenér: David Derka.