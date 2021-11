Moravané výsledek brali, neboť ve 45. minutě inkasovali branku na 4:7. Domácí ale třígólovou ztrátu za tři a půl minuty umazali a nakonec slavili triumf po nájezdech.

„Opravdu i za toho nepříznivého stavu jsem věřil, že utkání vyhrajeme,“ uvedl otrokovický trenér Karel Ševčík.

Spokojený s výkonem mužstva ale nebyl. „V domácím prostředí na nás byl větší tlak. Kluci to dlouho nedávali, ale i když hra byla špatná, postupně jsme se takticky zlepšili a v poslední třetině jsme dělali věci, které jsme měli připravené,“ těší Ševčíka.

Jinak bylo utkání vyrovnané, dramatické od začátku do konce.

Panteři začali skvěle, hned v první minutě se Gašparíkem ujali vedení, ale pak dvakrát inkasovali a zase museli výsledek otáčet. Obrat ještě do přestávky zařídili Vykopal s Medkem.

Druhá třetina ale patřila Černým Andělům, kteří se prosadili třikrát. Gólmana Kohúta dvakrát překonal Hromada a jednou se trefil i Jakub Boček. Pro nejlepšího střelce hostů to byla již jednadvacátá branka.

Nehila sice na konci prostřední části snížil na 4:5, ale i vstup do závěreční periody patřil Pražanům, kteří soupeři odskočili na 4:7.

Otrokovice ale dál bojovali a zápas dovedly do prodloužení. To ale nerozhodlo, takže na řadu přišly nájezdy. V nich se sice střelci činili, nakonec ale byli šťastnější domácí, duel ve čtvrté sérii definitivně rozsekl Vykopal.

„Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli, ale po prvních dvou třetinách jsme měli prohrát,“ míní otrokovický útočník František Vykopal. „Čtyřicet minut jsme nehráli dobře. Do třetí tetiny jsme šli s prázdnou hlavou. Hlavní bylo, že jsme se z toho nepos..li. Naopak jsme zabrali jsme, skóre dorovnali a nerozhodný výsledek udrželi až do konce,“ dodal.

Panteři se pokusí na středeční výhru navázat i v sobotu, kdy zase doma hostí poslední Pardubice.

Livesport Superliga, 15. kolo -

Navláčil Panthers Otrokovice – Black Angels 8:7 po nájezdech (3:2, 1:3, 3:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Gašparík, 14. Vykopal (Nehila), 20. Medek (Nehila), 36. Nehila, 49. Grich (Gašparík), 50. Gašparík (Sovják), 51. Grich (Medek, Gašparík), rozhodující nájezd Vykopal – 3. M. Burian (T. Hanák), 5. R. Hanák (M. Burian), 25. Hromada, 31. Hromada (Bouček), 32. J. Boček (M. Boček), 44. M. Boček (Hromada), 45. Bouček (Renčín). Rozhodčí: Gavlas, Mikula. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 189. Střely na branku: 18:22.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Gašparík, Kelemen, Medek, Jurčík, Halama, Maťcha – Červenka, Sovják, M. Ležatka, Nehila, Máček, Vykopal, Petřík, Grich, Hrabal.

Black Angels: Matiášek – Bouček, Straka, Obuškevič, Pícha, Ludvík – Fryš, Novotný, M. Burian, Renčín, T. Hanák, R. Hanák, M. Boček, Hromada, Svatoš, Čáslava, Jan Kopecký, J. Boček.

Další výsledky 15. kola: Hattrick Brno – Pardubice 3:2 (2:1, 0:0, 1:1), Mladá Boleslav – Chodov 10:7 (3:3, 3:3, 4:1), Střešovice – Česká Lípa 14:2 (4:1, 3:0, 7:1), Královské Vinohrady – Ostrava 7:8 (3:3, 2:1, 2:4), Vítkovice – Bohemians 3:6 (1:1, 2:1, 0:4).