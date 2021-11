Na demolici Sokolů se pěti brankami podílel slovenský reprezentant Roland Gašparík, hattrickem se blýskl Pavel Jurčík.

„Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale zápas byl pro nás těžký. Byli jsme favoritem, museli jsme tvořit. Bylo to hlavně o hlavě, koncentraci a podle toho vypadala i první třetina. Naštěstí pak už si to ale sedlo,“ hodnotil parádní duel kouč vítězů Karel Ševčík, který byl rád, že si zahráli všichni borci a utkání si náramně užili. „Konečně se do naší hry promítly věci, které děláme na tréninku,“ pochvaloval si.

Zato Pardubičtí nepříjemnou facku dlouho rozdýchávali. „Dneska jsme tady úplně shořeli. Hráli jsme absolutně naivní florbal, což Otrokovice po zásluze trestaly. 13:2 je ještě milosrdný výsledek. Soupeři jsme šancí nabídli strašně moc. Náš výkon byl fakt špatný,“ povzdechl si hostující trenér Martin Zozulák.

Otrokovice zlomily odpor soupeře v prostřední části, kdy se nejprve v oslabení trefil Gašparík, který pak ve 32. minutě odstartoval famózní pasáž.

Panteři v rozmezí necelých devíti minut nasázeli Pardubicím šest branek a nebylo co řešit.

Přitom první třetina byla poměrně vyrovnaná. Hosté drželi s Moravany krok, dvakrát skórovali. Závěrečná perioda se naopak dohrála pouze z povinnosti.

Triumf Otrokovic v poklidném závěru završili Jurčík, Martin Ležatka a Maťcha.

Posledně jmenovaný se trefil v Superlize vůbec poprvé. „Lukáš Petřík mě krásně našel na pravém mantinelu. Běžel jsem sám na gólmana, udělal mu kličku. Ani jsem nevěřil, mu balonek projde pod tělem, takže jsem ani neslavil,“ uvedl šťastný střelec.

Zápas samozřejmě hodnotil pozitivně. „V úvodní části jsme ještě tahali za kratší konec, ale od druhé třetiny jsme utkání kontrolovali, což se projevilo i na výsledku,“ dodal Maťcha.

Na Pantery v týdnu čekají další dvě utkání. Už ve středu se ve čtvrtfinále poháru utkají s Vítkovicemi, v pátek před dlouhou reprezentační přestávkou vyzvou pražské Bohemians.

Livesport Superliga, 16. kolo -

Navláčil Panthers Otrokovice – Sokoli Pardubice 13:2 (3:2, 7:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. Gašparík (Grich), 11. Vykopal (Petřík), 12. Gašparík (Sovják), 25. Gašparík (Grich), 32. Gašparík (Medek), 34. Jurčík (TS), 37. Jurčík (Halama), 37. Vykopal (Medek), 38. Máček (Gašparík), 39. Gašparík (Halama), 44. Jurčík (M. Ležatka), 47. M. Ležatka (Sovják), 51. Maťcha (Petřík) – 10. Teichman (P. Pakosta), 19. Rusín (Velc). Rozhodčí: Sýkora, Tkáč. Vyloučení: 2:1. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 144. Střely na branku: 36:18.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Gašparík, Kelemen, Medek, Jurčík, Halama, P. Kopecký, Maťcha – Červenka, Sovják, M. Ležatka, Hrabal, Nehila, Máček, Vykopal, Petřík, Grich.

Pardubice: Haleš (Aubus) – Kohoutek, Nezval, Slabý, Prix – Petr, P. Pakosta, Lukáš Kučera, Teichman, Klein, Velc, Šmíd, Savický, Rusín, Smola, P. Černý.

Další výsledky 16. kola: Black Angels – Mladá Boleslav 4:6 (1:3, 2:1, 1:2), Ostrava – Střešovice 9:4 (1:0, 3:0, 5:4),