Domácí další ztrátu jen velmi těžce rozdýchávali. „Jsem fakt naštvaný, protože jsme se lehce dostali do vedení. Všechno bylo v pohodě, pod kontrolou, ale pod tíhou nějaké euforie jsme z nepochopitelných důvodů úplně vypnuli a zmizeli z komfortní zóny. Bohužel jsme nebyli na hřišti a soupeř nás potrestal. Potom už bylo těžké se do dostat zpátky do zápasu,“ povzdechl si zklamaný otrokovický trenér Karel Ševčík.