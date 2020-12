„Pro nás je důležitý hlavně domácí zápas, který potřebujeme zvládnout,“ ví dobře útočník František Vykopal.

Také jeden z nejproduktivnějších Moravanů cítí, že mnohem hratelnější budou právě Královské Vinohrady. Poslední Sokoli letos zdolali pouze Pardubice, zbývajících osm utkání prohráli a s pouhými třemi body na kontě jsou poslední.

Panteři jsou na to jenom o něco lépe, další ztrátu v domácím prostředí si už nemohou dovolit. Sezona se totiž pro otrokovické florbalisty nevyvíjí vůbec dobře.

„Osobně nejsem s výsledky vůbec spokojený. Vím, že jsme mohli mít dvakrát tolik bodů. Záleží ale na maličkostech. Vždycky je to o zodpovědnosti každého člena v týmu,“ uvědomuje si Vykopal.

Jeden z lídrů mužstva ale účast v play-off ani přes současnou složitou situaci stále nevzdává. „Já si na něj troufám. Věřím, že se tam dostaneme,“ říká odvážně Vykopal.

„Bude to ale boj a ještě dlouhá cesta,“ ví dobře.

„V Otrokovicích se vždycky bojovalo a hrálo srdcem. Pokud budeme makat a věřit si, play-off uděláme. Nikdo z nás si nepřipouští, že by se mělo hrát o záchranu,“ tvrdí.

Dostat se z poslední příčky ale nebude vůbec jednoduché. V neděli totiž míří Panteři do Prahy, kde budou čelit střešovickému Tatranu. Mladý tým se po generační obměně v loňském ročníku rozehrál, pod vedením známého kouče Fridricha zažil solidní ročník. A i letos se dřívějšímu šampionovi daří. Střešovice v jedenácti duelech získali 26 bodů a zatím mají nejblíže k suverénním Vítkovicím.

Moravané se kromě silného protivníka musí vypořádat i s náročným program a nedělním cestováním.

„Dva zápasy za víkend jsou náročné na fyzičku. Tělo nemá tolik času zregenerovat. Ale naštěstí výjezdů není tolik. Už jsem si zvykl, hrát dva zápasy za víkend mě baví,“ přiznává Vykopal.

Horší je to s neoblíbeným testováním na covid-19, které Panteři podstupují každý týden.

„Je to hodně nepříjemné a popravdě jsem uvažoval, zda je budu podstupovat. Nakonec jsme do toho šli společně a jsem za to rád,“ uvedl Vykopal. Z výsledků strach nemá.

„Zatím se cítím v pořádku. Snad to tak vydrží i do budoucna nejen u mě, ale u všech v kádru, abychom hráli kompletní,“ přeje si na závěr.