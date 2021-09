„Jsem rád, že jsme po dvou těsných porážkách zabrali a zápas výsledkově zvládli. Hra nebyla špatná už předtím, nyní jsme k výkonu přidali nadstavbu i v podobě bodů,“ těší otrokovického kouče Karla Ševčíka.

Moravané měli v Pardubicích skvělý nástup do utkání a po trefách Vykopala a Martina Ležatky, které od sebe dělilo pouhých 34 sekund, vedli v 8. minutě 2:0.

Domácí ale dokázali výsledek ještě do konce úvodní části srovnat. Teichman sice neproměnil nájezd, ale následně Savický snížil a Šmíd zblízka dorazil míček do sítě a bylo to 2:2.

Panteři si sice ve druhé třetině vzali vedení na chvíli zpět, když se trefil kapitán Petřík, ale Pardubice zásluhou Pelce znovu srovnaly a po čtyřiceti minutách se začínalo od začátku.

Otrokovice měly v úvodu závěrečné části navrch, ale Nehila mířil v jasné šanci nad a na druhé straně Savický dokonce poslal Pardubice do vedení 4:3.

Závěrečná desetiminutovka ale jasně vyzněla pro hosty, kteří zápas rozhodli ve svůj prospěch. K obratu zavelel Gašparík. Slovenský reprezentant nejprve srovnal, aby vzápětí vstřelil vítěznou branku nedělního zápasu.

Domácí v závěru odvolali brankáře, zkusili to v šesti, ale při power-play třikrát prohráli a nakonec vysoko padli.

Triumf Moravanů střelami do prázdné branky završili Nehila s Petříkem a Vykopalem.

Otrokovice tak po dvou porážkách zabraly. Za týden v neděli se představí v Praze proti Bohemians.

Livesport Superliga, 3. kolo -

Sokoli Pardubice – Navláčil Panthers Otrokovice 4:8 (2:2, 1:1, 1:5)

Branky a nahrávky: 13. Savický (P. Pakosta), 15. Šmíd (P. Pakosta), 32. Velc, 49. Savický – 8. Vykopal (Gašparík), 8. M. Ležatka (Medek), 25. Petřík, 50. Gašparík, 54. Gašparík (Vykopal), 59. Nehila, 60. Petřík, 60. Vykopal. Rozhodčí: Both, Černín. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 168. Střely na branku: 22:23.

Pardubice: Aubus (Haleš) – Kohoutek, Nezval, Slabý, Prix – Smola, P. Pakosta, Lukáš Kučera, Teichman, Klein, Velc, Šmíd, Savický, Křinka, Petržela, Rusín, Žáček, P. Černý.

Otrokovice: Majrich (Kohút) – Medek, Gašparík, Jurčík, Halama – Kvapil, Červenka, Sovják, M. Ležatka, Hrabal, Nehila, Malý, Máček, Šťourač, Vykopal, Petřík.

Další výsledky: Hattrick Brno – FbŠ Bohemians 6:9 (0:2, 2:3, 4:4), Mladá Boleslav – Black Angels 6:5 po prodloužení (2:0, 0:3, 3:2 – 1:0), Královské Vinohrady – FBC Liberec 2:7 (0:5, 0:1, 2:1), Střešovice – FBC ČPP Ostrava 6:4 (2:0, 0:3, 4:1), Vítkovice – Česká Lípa 8:3 (1:1, 2:0, 5:2), Sparta Praha – Chodov 7:4 (1:1, 3:0, 3:3).