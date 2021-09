„Zápas i přes prohru hodnotím pozitivně. Jenom je škoda, že nemáme žádný bod, protože jsme si ho za výkon zasloužili,“ je přesvědčený staronový trenér Otrokovic Karel Ševčík, jemuž návrat do známého prostředí poněkud zhořkl.

Moravané ve výrazně obměněné sestavě nepropadli, loňského medailistu trápili a v závěru sahali po vyrovnání, nakonec ale těsně padli.

„Na to, že mančaft dáváme dohromady asi měsíc a hru pilujeme pouze čtrnáct dnů, tak výkon z naší strany byl velmi slušný. Pokud takto budeme pokračovat dál, body určitě sbírat budeme,“ jde přesvědčený.

I když Panteři nezvládli proti Chodovu začátek a brzy prohrávali 0:2, skóre ještě do první přestávky otočili. Kromě Vykopala skórovali ještě sourozenci Ležatkovi.

Celek z hlavního města ale ve druhé části předvedl parádní obrat a soupeři odskočil na 7:4.

„V tu chvíli jsme si asi mysleli, že už to máme v kapse a že přidáme nějaké další góly, což se nestalo. Otrokovice se dostaly na kontakt a my to měl daleko těžší. Můžeme být rádi, že domů vezeme tři body,“ ví hostující útočník Radi, Slunečko.

Domácí ale bojovali, na konci třetiny se znovu dostali na dostřel, když v přesilovce dovršil hattrick Vykopal.

Přestřelka se ale zklidnila, další branky už nepadly. Nejblíže vyrovnání byl v 55. minutě Gašparík, slovenský reprezentant v otrokovickém dresu ale pouze trefil tyč.

„Bohužel soupeř dal o jeden gól víc, proto vyhrál,“ poznamenal nejlepší hráč Panthers František Vykopal. Podle něj musí otrokovičtí florbalisté pro příští zápas zrychlit hru. „Abychom do útoku dostávali od beků rychlé míčky,“ říká.

Zlepšit se musejí i Pražané, kteří se na výhru pořádně nadřeli. „Pro nás jsou to zlaté tři body,“ ulevil si kouč Chodova David Podhradský.

Dobře věděl, že výkon hostů nebyl rozhodně ideální. „Vždycky, když jsme byli v laufu a hráli dobře, jsme vlastními chybami pustili Otrokovice do hry. A jelikož na konci se nám odskočit nepodařilo, byla to tahanice až do poslední minuty,“ uvedl Podhradský.

Panteři mají před sebou venkovní víkendový dvojzápas. Už v pátek večer se představí v Praze, kde vyzvou Black Angels, příští neděli se utkají s Pardubicemi.

Livesport superliga florbalistů, 1. kolo -

Panthers Otrokovice - Chodov 6:7 (4:3, 2:4, 0:0)

Branky: 8. Vykopal (Nehila), 9. D. Ležatka (Hrabal), 16. M. Ležatka (Vykopal), 19. Vykopal (Gašparík), 29. Gašparík (Vykopal), 36. Vykopal (Gašparík) – 5. Majer (M. Vávra), 5. Komárek, 9. Komárek (Ondrušek), 22. Skřivánek (Komárek), 26. Řezáč (T. Vávra), 27. Vošta (T. Vávra), 28. M. Vávra (Eremiáš). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 110. Střely na branku: 18:20.

Otrokovice: Kohút (Majrich) – K. Hájek, Gašparík, Medek, Jurčík, Halama, D. Ležatka – Červenka, M. Ležatka, Hrabal, Nehila, Kvapil, Máček, Šťourač, Vykopal, Petřík, Krčma, Malý.

Chodov: Šimůnek (Pergler) – Maxa, T. Vávra, Sýkora, J. Bauer, Slunečko, Podhráský – Komárek, Plíhal, M. Vávra, Ondrušek, Řezáč, Skřivánek, Eremiáš, Majer, Balatka, Vošta.

Další výsledky: FbŠ Bohemians - Česká Lípa 10:6 (3:1, 3:4, 4:1), Hattrick Brno - Black Angels 1:5 (0:2, 0:1, 1:2), Mladá Boleslav - Liberec 10:2 (2:0, 3:1, 5:1).