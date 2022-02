„Naším cílem je předkolo play-off, případné play-down je pro nás pomyslným "dvojitým" strašákem. Je to nevyzpytatelná část sezony, kde je možné vše a v sázce je příliš mnoho, což na pohodě určitě taky nepřidá. Myslím si však, že kdyby se nám nepovedlo dostat se do předkola, tak výzvu v podobě play-down bychom zvládli,“ je přesvědčený otrokovický obránce David Medek.

Panteři mohli mít klid už teď. To by ale museli porazit Střešovice, což byli neskutečně těžké. Tatran má letos skvělou formu, s Mladou Boleslaví se přetahuje o první místo a svoji pohodu demonstroval i na Štěrkovišti.

„Zápas měl brutální tempo,“ ulevil si otrokovický trenér Karel Ševčík. „Bylo těžké zachytávat Tatran. Není náhoda, že je v tabulce takto vysoko a že aspiruje na mistrovský titul. Kluci však za sebe vydali maximum, dvě třetiny zvládali skvěle. Dlouho jsme byli na kontakt. Kdybychom pořád hráli zataženě, prohráli bychom třeba jenom o gól, což by ale nic neřešilo. Chtěli jsme to zkusit, bohužel to nevyšlo, ale výsledek tak úplně neodpovídá,“ myslí si domácí kouč.

Otrokovičtí florbalisté se dlouho drželi, po dvou třetinách prohrávali pouze o gól.

Domácím pomohla rychlá branka Sovjáka ve 3. minutě. Tentýž hráč pak ale chyboval při rozehrávce a Sádlo nekompromisně trestal.

Panteři si ale za 45 sekund vzali po parádní ráně Vykopala vedení zpět. Tatran však stihl ještě do konce úvodní části srovnat na 2:2.

I druhá třetina byla rušná, divácky atraktivní. Padlo v ní hned sedm branek, o něco produktivnější byli hosté z hlavního města.

Grich sice hned po změně stran poslal Moravany potřetí v utkání do vedení, Pražané ale výsledek trefami Čermáka, Sádla a Šindeláře otočili. Domácí udržel v kontaktu gól Červenky tři sekundy před druhou přestávkou.

„Úvod byl z naší strany záměrně zpomalovací. Snažili jsme to hodně řešit osobně. Dvě třetiny se nám to dařilo, pak jsme stáhli sestavu na dvě lajny. Bylo to vabank, trošku nám došly síly,“ uznal Ševčík.

Tatran definitivně bojujícímu soupeři odskočil v úvodu závěrečné části, na 7:5 zvyšoval Havlas. Hosté zlomili odpor protivníka v 55. minutě, kdy se rychle za sebou prosadili Čermák a Kolísko, v tu chvíli nebylo co řešit.

„Dvě třetiny jsme se silným soupeřem hráli vyrovnanou partii. Bohužel spoustu gólů jsme jim nabídli sami, což nás stálo body. V závěru nám došly síly, srazily nás i neproměněné šance. Škoda, že se nám nepodařilo skórovat, soupeř nám pak odskočil a těžko se to dotahovalo,“ uvedl nejlepší otrokovický hráč Lukáš Petřík.

Panteři už reagovat nedokázali, Střešovice si závěr v klidu pohlídaly.

Otrokovičtí florbalisté se nyní musí nachystat na klíčovou bitvu s Libercem.

Livesport Superliga, dohrávka 24. kola -

Navláčil Panthers Otrokovice - Tatran Střešovice 5:9 (2:2, 3:4, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Sovják (Grich), 5. Vykopal, 21. Grich (Vykopal), 29. Krčma (Petřík), 40. Červenka (Grich) – 5. Sádlo, 12. Eliáš (Marek Beneš), 26. Tlapák (Pánek), 28. Martin Čermák (Kreysa), 35. Sádlo (Jak. Kolísko), 40. Šindelář (Havlas), 43. Havlas (Němeček), 55. Martin Čermák (Sládeček), 55. Jak. Kolísko (Sádlo). Rozhodčí: Gavlas, Mikula. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 211. Střely na branku: 19:23.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Kelemen, Jurčík, Halama, P. Kopecký, Maťcha – Červenka, Sovják, M. Ležatka, Hrabal, Kvapil, Malý, Máček, Vykopal, Krčma, Petřík, Grich.

Střešovice: Jurco (Frühbauer) – Mühlfait, Piskáček, Sládeček, Němeček, Pánek – Eliáš, Tlapák, Kreysa, Sádlo, Jak. Kolísko, Martin Čermák, Marek Beneš, Havlas, Meliš, Švéda, Šindelář.