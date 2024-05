Bez brankářské jedničky, slovenského reprezentanta Adama Kohúta, půjdou do nové prvoligové sezony otrokovičtí florbalisté. Panteři promarnili první pokus o návrat do Superligy, v příští sezoně se budou rvát dál.

Trenér otrokovických flrobalistů Lukáš Petřík. | Foto: Panthers Otrokovice

„Budeme chtít zase bojovat o nejvyšší příčky,“ říká v rozhovoru pro klubový web kouč Panterů Lukáš Petřík.

Dlouholetá opora a jedna z klubových legend má za sebou premiérový ročník v pozici hlavního kouče. Nástupce Karla Ševčíka ve funkci se sžíval s novou rolí, nakonec si na střídačce počínal velmi zdatně, byť úplně spokojený se svojí prací není.

„Samozřejmě, že je to rozdílná pozice. V době, kdy jsem hrával jsem tu hru mohl ovlivnit jiným způsobem než z pozice trenéra. Moje ambice i očekávání byly vyšší. Nejen výsledkově, ale i herně jsem měl větší cíle, ale s odstupem času to vnímám tak, že to ještě potřebuje čas,“ míní.

I když po vyřazení v semifinále s Kladnem nebylo úplně jasné, jestli bude pokračovat, nakonec se s šéfem klubu Karlem Ťopkem dohodl velice rychle.

„Zvažování mi moc dlouho nezabralo. Jen rychle zhodnocení pro a proti a potvrzené dalšího pokračování,“ říká.

Postup mezi čtyři nejlepší týmy v první lize za úspěch nepovažuje. Z minulosti je zvyklí na lepší umístění i výsledky, hlavně nejvyšší soutěž.

„Pořád ve mně přetrvává pocit zklamání,“ přiznává. „Každopádně loňské výsledky házíme za hlavu, poučíme se z loňských nedostatků a pokusíme se dále zlepšovat. Porveme se znovu o čelo soutěže,“ slibuje.

Jisté je, že po třech letech nemůže počítat se službami slovenského brankáře Kohúta, který přijal nabídku z nejvyšší soutěže. Týmy ze Superligy lákají i kanonýra Vykopala.

„Bohužel taková je situace a budeme se s ní muset vypořádat. Uvolnilo se místo jedničky a budeme hledat vhodného kandidáta, takže dostanou šanci jiní,“ říká Petřík.

Sázet bude dál hlavně na borce ze současného kádru. Mužstvo však chce doplnit o vhodné typy florbalistů.

Ne všichni mladší hráči, kteří dostali příležitost v minulém ročníku, ji totiž naplno využili.

„Někteří to zvládli lépe, někteří hůře. Pořád však narážíme na to, že přístup hráčů je stále na úrovni návštěvníka sportovního kroužku a ne na úrovni vrcholového sportovce. Samozřejmě určitý vývoj tam je, ale dále na tom budeme pracovat,“ dodal.