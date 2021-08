Nastoupil v zahajovací formaci, společně s Pavlem Jurčíkem a mladíkem Martinem Ležatkou táhl ofenzivu Panterů. Zkušený florbalista Lukáš Petřík, který v úvodním duelu po letní přestávce coby nejstarší hráč týmu nastoupil s kapitánskou páskou na ruce, se sice proti Bulldogs Brno střelecky neprosadil, přesto superligovému celku pomohl v pohárovém duelu k výhře 6:3.

Otrokovičtí florbalisté (bílé dresy) v úvodním pohárovém zápase přehráli brněnské Buldoky. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Na to, že to byl první zápas po tak dlouhé době, tak to byl celkem slušné,“ míní sedmatřicetiletý útočník.