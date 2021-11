Panteři po 23 zápasech uspěli před vlastním publikem, v dohrávce 13. kola Superligy přestříleli Ostravu 8:6 a vrátili se do elitní desítky. Prvním hattrickem v nejvyšší soutěži se blýskl Martin Ležatka, tři góly dal i Peter Nehila.

Otrokovičtí si triumf nad rivalem náležitě vychutnali. Po podobný úspěch čekali hodně dlouho. „Kluci potřebovali psychickou vzpruhu, dokázat si, že to jde. Oni tomu našemu systému věří,“ říká trenér Panterů Karel Ševčík.

Pondělní duel odtáhli víceméně dvě formace, zbytek se jenom díval z lavičky. „Potřebujeme, aby zapojit více lidí, aby nás hrálo víc a my měli v závěru sezony více energie, více sil k boji o postup alespoň do předkolo play-off,“ prohlásil zkušený trenér.

Celek ze Zlínska proti Ostravě ukázal, že s ním musí soupeři počítat. I když si Otrokovičtí cestu za třemi body zase pořádně zkomplikovali, nakonec těžkou šichtu zvládli, byť měli zase namále.

„Po taktické stránce to byl strašně těžký zápas, protože Ostrava je fakt výborná, dobře připravená. Navíc hraje podobným stylem jako my, a dva podobné systémy se bijí. Bylo to o zaváhání, drobných chybách,“ uvedl Ševčík.

Úvodní část ale vyzněla jasně pro domácí tým, který soupeři hlavně díky spolupráci Martina Ležatky s Gašparíkem utekli na rozdíl tří branek. Oba jmenovaní se sami postarali o první dva góly, další úder zasadil protivníkovi Nehila, jenž se trefil dvě sekundy před první sirénou.

Klid ale Panteři rozhodně neměli. Hosté se totiž neuvěřitelně zvedli a výsledek otočili. K obratu zavelel Chatrný, jenž ve 21. minutě proměnil trestné střílení a pak přišly tři direkty v rozmezí 67 vteřin a Ostrava rázem vedla.

„Zase tam byly individuální chyby. Tu nám chyběl půlkrok, tam jsme zase měli pomalejší start,“ uvedl Ševčík. „V Superlize je to tak, že když zaváháte, soupeř to okamžitě potrestá,“ přidal.

Otrokovice však stačily výsledek do konce druhé třetiny srovnat. Po další Gašparíkově přihrávce skóroval Martin Ležatka, jehož počínání sledoval zraněný bratr David pouze z tribuny.

Také závěrečná patřila domácímu mužstvu. Vedení Panterům vrátil Vykopal, na 6:4 pak zvyšoval Nehila.

Ostrava dokázala duel zdramatizovat, ale po vyloučení Pešata posedmé v oslabení inkasovala. Vzápětí se navíc střelou do prázdné branky z vlastní poloviny hřiště prosadil Nehila a bylo hotovo.

Severomoravané v pokračující hře bez brankáře stačili pouze Sládkem snížit na 8:6. „Chválabohu, že to máme za sebou,“ oddechl si Ševčík.

„Ve druhé třetině jsme zaváhali, docela si to zkomplikovali, naštěstí jsme ve třetí třetině vrátili k zodpovědné hře a dotáhli do vítězného konce,“ dodal spokojeně.

Panteři poslední utkání první poloviny základní části zvládli, odvety odstartují v neděli v Praze proti Chodovu.

Livesport Superliga, dohrávka 13. kola -

Navláčil Panthers Otrokovice - FBC ČPP Ostrava 8:6 (3:0, 1:4, 4:2)

Branky a nahrávky: 8. M. Ležatka (Gašparík), 10. Gašparík (D. Ležatka), 20. Nehila (Halama), 40. M. Ležatka (Gašparík), 43. Vykopal (Nehila), 48. Nehila (Vykopal), 57. M. Ležatka (Gašparík), 58. Nehila – 21. Chatrný (TS), 31. Herblich (Gál), 31. Chatrný (Šubert), 32. Gál (Jakubec), 53. Herblich (Chatrný), 60. Sládek (Chatrný). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 190. Střely na branku: 24:25.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Gašparík, Kelemen, Medek, D. Ležatka, Jurčík, Halama, Maťcha – Červenka, Sovják, Hrabal, Nehila, Kvapil, Malý, Máček, Vykopal, Petřík, Grich.

Ostrava: Binder (Klinka) – Herblich, Jiří Šebesta, Šubert, Zimmer, Kuczera, Svačinka – Choma, Soukup, Klimscha, Malajka, Sedláček, Jakubec, Gál, Sládek, Chatrný, Pešat, Hurta, Repček.