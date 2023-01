Domácí trenér Karel Ševčík i přes další prohru ocenil přístup i snahu hráčů. „Zápas je potřeba vnímat v jiném kontextu,“ upozorňuje otrokovický kouč. „Fanoušci to třeba neví, ale před zápasem jsme řešili zdravotní stav mužstva. Celkem osm lidí mělo nějaké problémy. Proto jsem rád, že většina z nich se nakonec kousla a se sebezapřením to odehrála,“ přidává.

Výkon ale hlavně na začátku dobrý nebyl. „O to těžší start do zápasu byl,“ uznává Ševčík.

Livesport Superliga, 19. kolo -

PSG PANTHERS OTROKOVICE – ACEMA SPARTA PRAHA 4:6 (0:2, 0:2, 4:2)

Branky a nahrávky: 48. Kelemen (Grich), 51. Nehila (Sovják), 52. Grich (Grlický), 60. Nehila (Vykopal) – 13. Krbec (Pruner), 17. Curney (Krbec), 21. Pruner (J. Sedláček), 32. Kozák (Kolstrunk), 48. J. Mühlfait (Fišer), 52. Kolstrunk (Curney). Rozhodčí: P. Štefček, R. Števček. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Střely na branku: 12:19. Diváci: 177.

Otrokovice: Kohút (Pujin) – L. Kubíček, Halama, Jurčík, F. Horák – Grlický, Kelemen, Grich, Hrabal, Vykopal, Nehila, Šefčík, Sovják, Červenka, Zapletal, Minich, Šťourač, Krčma. Trenér: Karel Ševčík.

Sparta Praha: Hejna (Mart. Beneš) – J. Sedláček, Pruner, Bartoš, Kozák, Marvánek, Křenek – Curney, Krbec, Juha, Jonsson, Kolstrunk, Zouzal, J. Mühlfait, Fišer, Andrášek, Kareš. Trenér: Marek Vojta.

„Dlouho jsme se nemohli pořádně dostat do tempa. Až před poslední třetinou jsme si řekli, že už je to jedno a že to bereme jako duel o play-off,“ říká Ševčík.

„Šli jsme do rizika a nechali tam úplně všechno. Sparta na konci znervózněla, proto je škoda, že jsme nezískali alespoň bod,“ smutní otrokovický kouč.

Úvodní část byla opatrná, příliš vzruchu nepřinesla, přesto hosté potrestali dvě chyby soupeře a dostali se do trháku.

Skóre otevřel ve 13. minutě Krbec, na 2:0 zvyšoval Curney. Historicky nejlepší střelec Superligy v základní části i play-off, vstřelil v letošní sezoně už čtyřiadvacet branek a celkově jich zaznamenal v základní části nedostižných 458.

Třetí gól Sparty zaznamenal v úvodu druhé třetiny Pruner, čtvrtý zásah přidal v polovině zápasu Mühlfait.

Hotov ovšem zdaleka nebylo. Panteři se za nepříznivého stavu 0:4 zvedli a závěr pořádně zdramatizovali. Domácí vrátily do hry trefy Kelemena, Nehily a Gricha, ale

ani jejich čtyři branky na srovnání skóre nestačily.

„Náš výkon rozhodně nebyl konstantní,“ ví dobře domácí útočník Peter Nehila. „Začali jsme velmi špatně a pokračovali v tom i ve druhé části. Bohužel jsme zabrali až ve třetí třetině, která byla od nás dobrá. Škoda, že jsme nedosáhli na nějaký bod, ale dvě třetiny jsme se na to dívali jako na nezvratný osud. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal sportovně otrokovický kapitán.

Florbalisté Otrokovic další superligový zápas sehrají příští v neděli v Liberci.