Trenér Karel Ševčík, který se do moravského klubu vrátil po třech a půl letech, prožil vítěznou premiéru na otrokovické střídačce, byť triumf nad soupeřem z nižší soutěže nijak nepřeceňoval.

„Návrat je v pohodě, ale naše hra je strašně syrová. Tým se teprve skládá, pořád to není ucelené. Dneska to ještě ke koukání moc nebylo, ale v sezoně to bude mnohem lepší,“ slibuje Ševčík.

Zkušený kouč potřebuje čas na práci. Po dvou sezonách poznamenaných pandemií koronaviru buduje v Otrokovicích zcela nový tým.

Některé opory skončily, další borci šli jinam. Zůstalo jen část mužstva, které doplnili hlavně mladíci a junioři. „Diváci musí být trpěliví. Až se stabilizuje sestava, jednotlivé formace, tak se jim to bude líbit. V říjnu už bychom měli hrát pohledný florbal, který nám přinese i body,“ věří.

Ševčík v prvním zápase po letní přestávce postrádal některé opory i posily. „Chyběli nám minimálně tři rozdíloví hráči,“ upozorňuje.

Jen z tribuny sledoval duel produktivní útočník Vykopal, chyběli i Pšenčík s Hrtúsem. Mimo hru je také Hrabal, bílý dres Panthers ještě nenavlékly ani nové akvizice.

V jednání je příchod hned tří zajímavých jmen. „ Jedna posila jistá, další dvě v pokročilém jednání,“ prozrazuje otrokovický kouč.

Až se to dotáhne, fanoušci se jména dozví. Vedení klubu se ale ohlíží i jinde. Času má dost. „Pořád hledáme,“ tvrdí Ševčík. „Tím, že se nehrála první liga ani na Slovensku, tak nevíme, kam sáhnout. Než hráče oslovíme, musíme je vidět,“ přidává.

Staronový kouč dal proti Brnu příležitost všem hráčům kádru. Šanci dostali mladíci i méně známí borci.

„Chtěl jsem vyzkoušet celý tým, včetně druhého gólmana. Kluci potřebují nasát atmosféru. Nebylo to jenom o tom, že jsme za každou potřebovali udělat výsledek. Zápas jsme kontrolovali, abychom vyhráli. Pokud to šlo, chtěl jsem na hřiště dostat co nejvíce hráčů,“ uvedl.

Panteři v poklidném duelu brzy vedli 2:0, normu dvou branek na třetinu dodrželi i v ostatních periodách. Mez střelce se zapsali Krčma, Halama, Jurčík, Máček, Červenka a Martin Ležatka.

Hosté výraznější odpor nekladli, jen v závěru dvěma slepenými brankami snížili skóre na na 5:3, drama se ale nekonalo.

Superligový tým potvrdil roli favorita, užil si návrat na Štěrkoviště. Ve Známém prostředí bude hrát celou příští sezonu. „Je to jeden z důvodů mého návratu. Tlačil jsem vedení k tomu. Když už jsem se měl vrátit, tak jedině sem,“ říká Ševčík.

Dobře ví, že podporu fanoušků budou Panteři v těžkých duelech potřebovat. „Vždycky byli naším šestým hráčem. Chceme je sem zpátky dostat,“ dodal.

Otrokovičtí florbalisté sehrají druhý pohárový duel ve středu ve Znojmě. V základní skupině mají ještě Ostravu.

Poháru Českého florbalu, skupina E -

Hu-Fa Panthers Otrokovice - Bulldogs Brno 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Branky: 4. Krčma, 5. Halama (Sovják), 27. Jurčík (Petřík), 28. Máček (Sovják), 50. Červenka (Nehila), 53. M. Ležatka (Sovják) - 18. Konečný (Pešák), 51. Mráz (Pešek), 52. Žižka (Zukal). Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 143. Střely na branku: 22:22.

Otrokovice: Majrich (41. Steiger) - Kvapil, Medek, D. Ležatka, Javořík, Kopecký - Červenka, Sovják, Jurčík, Štourač, Malý, Halama, Krčma, Hájek, Máček, Hadaš, Nehila, Petřík, M. Ležatka, Steiger, Nehila.

Brno: Bartek (Faltus) - Vojtíšek, Marek, Surkoš, Kladivo - Žižka, Mráz, Němec, Kadavý, Pešák, Fajt, Brucháček, Konečný, Zukal, Pešek, Vitek.