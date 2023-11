Jsou zpátky na vítězné vlně. Florbalisté Otrokovic zvládli nedělní domácí duel s FAT Pipe Start 98, soupeře z pražského Jižního Města ve 12. kole zdolali 4:2 a posunuli se na druhé místo první ligy.

Florbalisté Otrokovic doma porazili FAT PIPE Start98 4:2 | Video: Mojmír Zapletal

Vítězný gól si ve vyrovnaném nedělním zápase připsal Vladislav Šeďa. Pro otrokovického mladíka to byla vůbec první trefa mezi muži.

„Jsem za to velmi rád, vůbec jsem to nečekal," přiznává s úsměvem jeden z hrdinů utkání, které nabídlo jen minimum šancí a spíše defenzivní florbal.

„V první třetině jsme nehráli to, co jsme měli. Neplnili jsme pokyny trenéra. Postupně jsme se ale zlepšili a začali konečně hrát. Podle toho to i vypadalo. Soupeř ale nebyl vůbec špatný, zápas byl napínavý až do konce," říká Šeďa.

Hosté šli do vedení v 7. minutě, kdy otevřel skóre Škorpa. Za Pantery ještě v úvodní části srovnal Červenka.

Klíčové chvíle přišly ve 26. minutě, kdy nejprve završil obrat Vykopal a pak skóroval i Šeďa. Pražané stačili ve druhé třetině výsledek snížit, když se prosadil Kovářík.

Otrokovice už ale vedení nepustily. Jejich triumf završil v 51. minutě Hrtús.

Trenér Panterů Lukáš Petřík chválil hlavně defenzivu. „I když byla pod větším tlakem než obvykle, kluci se s tím vypořádali dobře. Podali standardní výkon," říká.

Moravanům ani nevadilo, že stále hrají jenom na čtyři beky. „Pořád čekáme, až se nám soupiska rozšíří a budeme moct hrát na tři obranné dvojice," uvedl.

Více než defenziva ale otrokovického kouče trápí útok. Panterům se střelecky až tolik nedaří, střílejí málo branek.

„Kluky nabádám k větší aktivitě, intenzitě střelby, ať se tlačí do koncovky. Bohužel už jsme v půlce sezony a pořád se nám nedaří produktivitu zvednout. Dál máme o čem přemýšlet," ví dobře Petřík.

Hosté z Prahy jsou na tom v první lize daleko hůř, na Moravě zanechali slušný dojem, ale do hlavního města se vraceli s prázdnou.

„V Otrokovicích jsme tři body ztratili," štve kouče týmu FAT Pipe Start 98 Filipa Řehulku.

Mužstvo i přes další porážku chválil. „Hráli jsme velmi zodpovědně, soupeř s námi měl v úvodu problémy. Trápila nás jenom koncovka, na čtyři obdržené góly by se mělo vyhrávat," míní Řehulka.

Oba týmy hrály zodpovědně, moc tutovek k vidění nebylo. „Ale takových pološancí, kdy se třeba netrefil skákavý míček, byla spousta. Branek mohlo padnout daleko víc," dodává Řehulka.

Otrokovičtí florbalisté nyní mají před sebou víkendový dvojzápase. V pátek večer se představí ve Znojmě a za týden v neděli doma vyzvou kladenské Kanonýry.