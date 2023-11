Přišli o první místo, vítěznou sérii i domácí neporazitelnost. Otrokovičtí florbalisté v první lize padli po devíti zápasech, Bulldogs Brno podlehli ve šlágru 11. kola 4:8 a v tabulce klesli z prvního místa na třetí za Ústí nad Labem a svého nedělního přemožitele.

Otrokovičtí florbalisté podlehli Bulldogs Brno 4:8 | Video: Mojmír Zapletal

Na Štěrkovišti zavládlo po prohrané přestřelce velké zklamání. „Utkání nám herně ani výsledkově nevyšlo," povzdechl si kouč Panterů Lukáš Petřík.

„Buldoci na nás byli perfektně připravení. Dobře se pohybovali po hřišti, kondičně vypadali velice dobře, herně jim to klapalo. My jsme se i přes vedení 2:0 pořádně nedostali do tempa, tlaku a po výrazně zaspané druhé třetině už se nám nepodařilo výsledek otočit," přidal zklamaně.

Oboustranně útočně laděnou úvodní část domácí po dvou gólech kapitána Gála vyhráli 2:0. Spoustu šancí ještě pochytali brankáři.

Vstup do prostřední třetiny ale Panterům nevyšel. Brňané zlepšili pohyb, zvýšili aktivitu a ve 24. minutě skóre srovnali.

„Myslím, že jsme se uspokojili a zase jsme přestali trošku běhat. Nevím proč, protože vedení 2:0 bylo nezasloužené. Nástup do zápasu od nás nebyl dobrý. Za nepříznivého stavu jsme museli hru otevřít, soupeř si s tím ale dokázal poradit," uvedl otrokovický kapitán Ladislav Gál.

Otrokovičtí měli za nerozhodného stavu 2:2 několik velkých možností ke skórování, Gál dvakrát trefil brankovou konstrukci, proti hostujícímu brankáři Koudelkovi neuspěli ani další borci v bílých dresech.

Naopak chybu v domácí rozehrávce potrestal Valachovič, po něm se ještě trefili Mráz se Zukalem.

„Ve druhé třetině jsme výrazně zaspali, hostům to tam napadalo a pro nás už to pak bylo hodně složité," říká Petřík.

Ve třetí třetině se začalo na palubovce jiskřit, Martin Ležatka s Kalouskem byli vyloučení za vzájemnou potyčku, hostující Vágner za nesportovní oslavu gólu vyfasoval dokonce osobní trest na 2+10 minut. Buldoci si jinak udržovali pohodlný náskok, Červenka s Vykopalem stačili porážku jen zmírnit.

„Přišlo mi, že jsme utkání na začátku lehce podcenili. Chvilku nám trvalo, než jsme chytli tempo. Soupeř byl naopak skvělý na nohách, dobře hrál z jedné na hokejce. Po dvou rychlých brankách se to ale domácím trošku sesypalo," hodnotí hostující kouč Adam Konečný.

„My jsme produktivní tým, naším cílem je dávat branky. Napadaly nám tam i nějaké šťastné, ale to k florbalu patří. Soupeř nestačil zareagovat, taky měl ale spoustu příležitostí. Utkání bylo vyrovnané, závěr už jsme zvládli," dodal Konečný.

Panteři se pokusí na vítěznou vlnu vrátit v neděli při domácím zápase s FAT PIPE Start98.