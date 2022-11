„Nebylo pro mě lehké a jednoduché opustit kluky takto uprostřed sezony. A pokud by v tom hlavní roli nehrálo zdraví, tak bych to neudělal,“ tvrdí v rozhovoru pro klubový web.

I když sám moc chtěl pokračovat, ročník dohrát, unavené tělo, které nikdy moc nešetřil, už mu řeklo dost! „Už nějakou dobu jsem cítil, že to není úplně v pohodě, že jsem dost opotřebovaný. Nakonec se dostalo až do stavu, kdy jsem hrál přes bolesti obou kolen,“ líčí.

Protože chce ve zbytku života normálně fungovat a užívat si i dál sportovní aktivity alespoň na rekreační úrovni, rozhodl se s florbalem definitivně skoncovat, byť do počtu na soupisce Panterl rozhodně nebyl.

V letošní sezoně odehrál osm duelů, ve kterých si připsal tři branky a dvě asistence. S pěti body byl nejproduktivnějším bekem týmu!

Po mistrovství světa ve Švýcarsku se ale trenér Karel Ševčík musí bez zkušeného zadáka obejít.

Kostka bude mužstvu chybět. Vždyť v Otrokovicích strávil většinu kariéry, na Štěrkovišti byl u všeho podstatného.

„Určitě není nic, na co bych chtěl zapomenout. Všechno, co se během těch let dělo, mě posunulo jak po sportovní, tak i po lidské stránce a já jsem za ty všechny zkušenosti naprosto vděčný. Bez nich bych nebyl tím, kým jsem dnes,“ ví dobře.

Ze všech úspěchů si navždy bude pamatovat hlavně play-off v první lize, které Moravané ukončili postupem do Superligy před vyprodanou Novestou. „Byla to neskutečná jízda s krásnou tečkou, na kterou budu vzpomínat do konce života. I teď v šatně jsem klukům vyprávěl nějaké historky, co všechno se během té naší jízdy dělo,“ říká s úsměvem.

Panteři chvíli před koncem vedli 5:3, s Libercem brali doma jenom bod

Mimořádné zážitky přinesla i vítězná sedmi zápasová série s Libercem v play-down a také opět vítězná sedmi zápasová série s Chodovem ve čtvrtfinále play-off. „Určitě taky budu vzpomínat na skvělou atmosféru, kterou naši fanoušci na Štěrkovišti vždy vytvořili,“ ujišťuje.

Ani loučení v domácím prostředí před vlastní rodinou a lidmi, které znám spoustu let, jen tak z hlavy nedostane. „Byl to pro mě velký zážitek,“ přiznává.

„Jsem moc vděčný, že to proběhlo právě takto, že jsem se mohl rozloučit a ukončit kariéru tak, jak jsem chtěl. Bylo to úžasné a já na to budu vždy rád vzpomínat. Jen škoda, že zápas neměl pro nás vítězný konec,“ uvedl.

Kostka nyní bude Panterům fandit pouze na dálku. Od florbalu si chce nyní odpočinout. „Bylo to pro mě dlouhých sedmnáct let, kdy jsem v tomto sportu působil a teď bych spíš chtěl dělat jiné věci. Není ovšem vyloučeno, že si nějaký zápas v B týmu Otrokovic zahraji nebo i někdy v budoucnu budu plnit roli trenéra, kdyby byl o mě zájem,“ prohlásil na webu.

Bez pohybu a sportu ale nevydrží. Jednatřicetiletý sympaťák ve volném čase rád usedá na kolo, šlape do pedálů. „Cyklistika mě hodně baví, takže na kole asi budu hodně často, i když zrovna teď není ideální počasí na vyjížďky. Ale jak se říká, není špatné počasí, ale jen špatně oblečený cyklista,“ směje se.

Jinak si rád zahraje badminton či squash, v zimě bude lyžovat. Kromě toho jej baví také turistika nebo i lezení. „Takže nejspíš těmito sporty budu vyplňovat hromadu volného času, který teď budu mít. Ale určitě bych chtěl vyzkoušet i sporty, které jsem nikdy nezkoušel, tak uvidíme, co mě ještě nadchne,“ dodává.