„Neděláme z toho žádnou tragédii, nepodléháme panice. Nikdo nečekal, že se poskládá nový mančaft a okamžitě se začne vyhrávat. Do vyřazovacích bojů se ale chceme dostat,“ ujišťuje Ševčík.

Na Štěrkovišti zůstávají zatím v klidu. Porodní bolesti se vzhledem k řadě změn v kádru očekávaly.

Panteři potřebují pořádně potrénovat, sehrát se.

Herně to není vyloženě špatné, ale místy to stále skřípe.

„Vzhledem k tomu, kdy jsem převzal tým a že se nám ho teprve minulý týden podařilo finálně poskládat, tak to není nejhorší. Potřebnou výkonnost ale budeme mít až někdy v prosinci,“ odhaduje.

Zkušený kouč moc dobře ví, že na herní progres potřebuje čas a prostor.

Nabírat kondici a ladit formu v rozehrané sezoně totiž nikdy není ideální. „Momentálně jsme ve stádiu letní přípravy,“ tvrdí s úsměvem.

„Potřebovali bychom odehrát ještě nějaké přátelské zápasy, což samozřejmě nejde. Byli jsme hozeni do vody, o to to máme těžší, ale hlavně u mladých kluků, co hrají nejvyšší soutěž první rok, je vidět obrovský progres. Samozřejmě na Superligu si musí zvyknout, osahat si ji, ale je nutné jim dávat příležitost,“ uvědomuje si zkušený trenér.

Problém je, že za poctivou prací zatím nejsou až tolik vidět výsledky.

Moravané vyhráli jediný z šesti duelů, ve kterých inkasovali 45 branek. Jinak se až na výpadky s Bohemians a Vítkovicemi drží, i přes poslední nezdary zůstávají na slušném desátém místě.

A právě o tuto příčku bude letos boj, protože zajišťuje týmům účast v předkole play-off. „Paradoxně nám nový systém trošku pomohl. Nahrál trošku do not,“ míní Ševčík.

Na přímý postup do čtvrtfinále Panteři sice těžko dosáhnou, do předkola, kam jdou celky ze sedmé až desáté pozice, by ale mohli proklouznout.

„Dříve jsme museli být do osmého místa, teď stačí nasbírat méně bodů. Věřím, že si play-off zahrajeme, samozřejmě se musíme ještě zlepšit a zabojovat,“ ví dobře. Momentálně to vypadá, že se tabulka velice brzy rozdělila na tři části. Vpředu jsou očekávaní favorité, uprostřed mančafty s menšími ambicemi a dole Brno, Česká Lípa, Královské Vinohrady anebo Pardubice.

„Podle mě ale bude soutěž vyrovnaná,“ myslí si otrokovický kouč. „Nyní to vyšlo tak, že papírově silnější týmy hrály s těmi slabšími. Postupně si ale body budou brát navzájem, takže se to dorovná,“ je přesvědčený.

Ani Panterům los příliš nepřál. Z úvodních šesti zápasů hráli hned čtyřikrát venku, před vlastním publikem hostili jen favorizovaný Chodov a vicemistra z Vítkovic.

„Je to pro nás docela kruté, na druhé straně nás čeká série domácích zápasů se soupeři, kteří jsou na naší úrovni a k poražení,“ uvedl.

Otrokovičtí florbalisté mohli slavit i v některých předcházejících zápasech, ale body jim většinou proklouzly mezi prsty.

Blízko úspěchu byli s Chodovem, Black Angels i Libercem, v těchto střetnutích tomu ale pokaždé něco chybělo.

„Třeba jsme vedli a byli blízko, ale udělali jsme hloupou chybu a o náskok přišli. Taky jsme v důležité chvíli nastřelili tyčku nebo břevno. Zkoušeli jsme to při power-play, ale zatím nám to nevyšlo. Neměli jsme ani potřebné sportovní štěstí, i když jsme si třeba za výkon nějaké body zasloužili,“ povzdechl si Ševčík.

Panteři potřebují vycházet z obrany. Hrát dobře zezadu a proměňovat šance.

Spoléhat na to, že soupeře přestřílejí, příliš nemohou, byť schopné útočníky v sestavě mají.

„V systému chyba není. Mužstvo má jasnou herní tvář. Obrana je funkční, bohužel kluci nemají natrénováno. Proto dělají spoustu individuálních chyb. Ani útok není špatný. Soupeře kolikrát přestřílíme,“ upozorňuje. „Bohužel kluci jsou mladí. Chodí do riskantních kliček, nevyvarují se rizikových přihrávek. V té rychlosti nedokáží správně vyhodnotit situaci. Ale pořád se učí, na chyby mají nárok,“ ví dobře.

Stejně jako lidé z vedení a fanoušci musí být trpěliví.

Ve hře je pořád spousta bodů. Pantery ale sráží i absence důležitých hráčů, vynucené změny v sestavě.

I když tým doplnili obránci Kelemen s Maťchou či útočník Grich, jiní borci zase scházejí. „Je to pořád dokola. Dlouhodobě mimo sestavu je pět lidí. I když jsme na poslední chvíli doplnili soupisku, naposledy jsme neměli ani jednoho náhradníka,“ přiznává. „Nyní potřebujeme kluky doléčit, aby byli zdraví a mohli trénovat,“ dodává.

Další zápas sehrají Panteři v neděli doma proti České Lípě.