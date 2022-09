„Nervozita je absolutní protiklad mé povahy, jsem obrovský flegmatik. Od jednoho mého životního momentu jsem si uvědomil, že zdraví je důležitější než cokoliv jiného, a proto při svých utkáních nebývám nervózní,“ tvrdí šikovný gólman, kterého před smolnou prohru 7:8 chválil trenér Ševčík.

Jak jste si užil první zápas v nové sezoně?

Zápas jsem si nesmírně užil. Vždycky před startem nové sezony máte určitá očekávání, která se snažíte naplnit, ovšem realita někdy může být úplně jiná, což se v tomto případě potvrdilo. Vzhledem k průběhu utkání, kdy jsme s favoritem z Prahy sehráli vyrovnanou partii, konečný výsledek a nulový bodový zisk mrzí o to více.

Proč jste neudrželi alespoň remízu?

Popravdě ani nevím, co zapříčinilo, že jsme neuhájili minimálně bod, který by byl zasloužený. Možná ztráta koncentrace, spíše bych to nazval nešťastným okamžikem, kvůli kterému jsme si utkání sami prohráli.

Vyčítáte si některou z osmi inkasovaných branek?

Určitě. Každá střela se dá chytit a vždy člověk může podat ještě lepší výkon. Pokud nedostanu gól, nemůžeme prohrát. Minimálně u dvou branek nemám čisté svědomí, i při rozhodujícím okamžiku čtrnáct vteřin před koncem jsem kapituloval pravděpodobně kvůli mému neúplně dobře zvolenému postavení proti střele.

Nyní vás čeká Ostrava, která v prvním kole vysoko prohrála s Českou Lípou. Cítíte, že jde o soupeře, se kterým byste měli doma bodovat?

Nemyslím si, že by Ostrava byla oproti loňské sezoně výrazně slabší. Je pravda, že jí nevyšel start, ale Česká Lípa je opravdu nepříjemný soupeř, která hraje tvrdě, nikomu nedá nic zadarmo a velmi dobře využívá svých výškových parametrů, což jim na úzké ostravské hale hrálo do karet. My ale vždycky myslíme pouze na výhru. Soupeře však rozhodně nepodceňujeme. S Ostravou to bývá vyhrocené a může se stát cokoliv, každopádně my uděláme maximum pro to, abychom získali první tři body do tabulky.

Smolný začátek. Pantery v úvodním zápase sezony dělilo od bodu pouhých 13 sekund

Už víte, zda budete znovu v brance?

Adam bude minimálně do konce září mimo, jelikož mu vyoperovali slepé střevo a já mu přeji brzké uzdravení a pevné zdraví, takže v pátek bych měl opět nastoupit, pokud se nestane něco mimořádného.

Přitom do sezony jste šel v pozici dvojky, že?

S trenérem jsme se samozřejmě o mé pozici bavili a je pravda, že do sezony jsem šel spíše jako číslo dva, ale nemáme to až tak striktně dané. Trenér nám neustále opakuje, že chytat bude ten, kdo je na tom momentálně lépe.

Co očekáváte od letošního ročníku?

Týmová ambice jsou jasné. Chceme postoupit do play – off, z osobního hlediska mám cíl odchytat co nejvíce zápasů a podávat nejlepší možné výkony.

Kam až byste to chtěl dotáhnout?

Použiji ohranou frázi, co nejdále. (úsměv) Vyložený dlouhodobý cíl nemám, život je šíleně nevyzpytatelný, takže se může stát, že třeba v budoucnu s vámi budu dělat rozhovor jako nadějný zpěvák či herec (smích) Ale když už bych měl něco vybrat, tak bych si rád vyzkoušel zahrát někde v zahraničí, poznat jinou kulturu, nabrat spoustu nových zkušeností, naučit se jazyk a několik dalších věcí.

Nejprve ale musíte dostudovat. Jak těžké je skloubit vrcholový florbal s učením?

Studuji na Střední průmyslové škole Zlín obor elektrotechnika. Vzhledem k tomu, že jsem v maturitním ročníku, tak to mám letos o něco složitější, ale není to nic, co by se nedalo nezvládnout. Člověk si najde čas například při cestování na venkovní zápasy.

Máte nějaké vzory?

Žádný vyložený vzor nemám. Spíše jsou určití lidé, ke kterým vzhlížím nebo nějakým způsobem s nimi sympatizuji. Z florbalového prostředí to určitě bude bývalý brankář a otrokovická legenda Radovan Michajlovič, kterého jsem jako malý rád sledoval.

Jak dlouho jste vlastně u Panterů? Můžete třeba v rámci střídavých startů vypomoct Zlínu, který vás vychoval?

K rivalovi z Otrokovic jsem přestoupil minulou sezonu, takže momentálně zahajuji v Panterech druhou sezonu. V rámci střídavých startů bohužel nastupovat nemohu, jelikož Zlín hraje divizi a střídavé starty ze Superligy jsou povoleny maximálně do Národní ligy.