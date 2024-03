O víkendu se budou ve Zlíně hrát dva semifinálové duely v Národní florbalové lize mužů. Zlínští Lvi v nich v sobotu 16. března a v neděli 17. března vyzvou Torpedo Havířov. Oba se odehrají ve sportovní hale Střední průmyslové školy strojní. Oba začínají v 18 hodin.

Foto: Jan Krkoška

Semifinálová série hraná na tři vítězné zápasy začala už minulý víkend v Havířově. Zlín na severu Moravy první utkání prohrál 4:6, druhé vyhrál 8:0.

,,Prosíme všechny zlínské sportovní fanoušky, aby přišli naše muže podpořit. Zápasy v havířově ukázaly, že jsme na play off skvěle připraveni a pokud budeme v plné sestavě, jsme schopni Havířov přehrát a postoupit do finále Národní ligy,“ zve na víkendové souboje sekretář klubu Jan Krkoška.

Kromě skvělé atmosféry v hledišti se fanoušci můžou těšit na přestávkovou soutěž o krásné ceny.

,,Havířov je silný tým, my jsme si ale dokázali, že píle, vůle a chuť po vítězství, nám mohou přinést úspěch. Je to ale sport, proto se může stát cokoliv. Vidět ale Zlín Lions ve finále Národní ligy a v něm si zahrát o postupu do 1. ligy, je snem, který se s podporou našich skvělých fanoušků může splnit,“ věří, že zlínská ,,strojárna“ bude možná vyprodaný Jan Krkoška.