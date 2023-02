„Bohužel letošní sezona se nám nedaří podle plánů, musíme se ale v závěru zkonsolidovat a sezónu zvládnout. Do všech zápasů půjdeme s maximálním úsilím porvat se o každý bod,“ slibuje trenér Otrokovic Karel Ševčík.

Jeho tým oproti minulé sezoně získal méně bodů, mezi tuzemskou elitou se trápí.

„V sezoně nám z různých důvodů ukončilo činnost hned několik hráčů, což je nát. Sestava byla i kvůli zraněním hráčů často dost okleštěná. Snažili jsme se o doplnění kádru, nějaké jsme i dovedli, a nejdříve je musíte zapracovat, sehrát,L připomíná.

Podle Ševčíka se ve florbale rozevírají nůžky. „Je to v podstatě vrcholový sport, ale hrají ho kluci amatéři, kteří pracují, chodí do školy. Zvláště tady na Moravě je ještě oproti pražským klubům dost pozadu,“ vnímá.

„V Otrokovicích se snažíme o udržení Superligy v našem regionu. Je znát, že Morava na vrcholové úrovni nestíhá. Vždyť Brno už nemá žádný tým v superlize. Zůstaly jen tři týmy na Moravě. Vítkovice, Ostrava a my. Zbytek je v Čechách, což je smutný trend,“ pronesl.

Panterům nevyšel proti Black Angels úvod, po 12. minutách prohrávali 0:3. „Nástup do zápasu nebyl dobrý. Byli jsme nervózní, hned na začátku udělali nějaké chyby, které s lehkostí hrající soupeř okamžitě trestal,“ posteskl si Ševčík.

Hotovo ale zdaleka nebylo. V prostřední části se domácí probrali a duel pořádně zamotali. Za stavu 2:6 se Otrokovice kously a před vlastním publikem se třemi brankami dostaly až na kontaktních 5:6.

Hlavním postavou vzestupu byl kapitán Panterů Peter Nehila, který dvakrát skóroval a na třetí branku nahrával. V závěru utkání ale hosté znovu utekli do většího rozdílu a náskok již udrželi. Výhrou si také zajistili svou pozici v play-off.

„Sice jsme se z toho oklepali a začali výsledek dotahovat, ale na body to bohužel nestačilo,“ posteskl si Ševčík.

„Udělil jsme, co to šlo, ale soupeř nás v nějakých činnostech přehrál a vyhrál,“ dodal zklamaně.

Otrokovický útočník Peter Nehila litoval hlavně zpackaného úvodu. „Zápas nám utekl hned od začátku,“ mrzí domácího kapitána. „Sice jsme ho zvládli ještě nějakým způsobem doběhnout, ale utkání jsme nedotáhli. Náhoda to ale není, když se nám to stalo již poněkolikáté. Prostě zápasy neumíme dotáhnout do vítězného konce,“ štve Nehilu.

Zatímco Moravané po dalším nezdaru smutnili, Pražané slavili nejen potřebný triumf, ale i jistotu play-off. „Začátek se nám povedl. Prví třetina byla perfektní. Za stavu 4:1 ale i 6:2 jsme se měli víc soustředit na obranu a podržet míček. Místo toho jsme tam lítali, zahazovali šance a chybovali. Zbytečně jsme chodili ven, i my jsme si vzali mylně trenérskou výzvu. Otrkovice to potrestaly, vrátily se zpátky do zápasu, ale zvládli jsme to, což je hlavní,“ uvedl trenér Black Angels Per Pajer.

Zatímco Pražané si upevnili sedmou příčku, Otrokovice zůstaly s patnácti body předposlední. V neděli jedou do hlavního města, ke vyzvou vedoucí Střešovice.

Livesport Superliga, 23. kolo -

PSG PANTHERS OTROKOVICE – BLACK ANGELS 6:8 (1:3, 4:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 13. Halama (Grlický), 31. Jurčík (Minich), 34. Nehila (Hrabal), 36. Vykopal (Nehila), 39. Nehila (Sovják), 56. Hrabal (Sovják) – 5. M. Burian (Obuškevič), 8. R. Hanák (Čáslava), 12. Renčín (Fryš), 22. Hromada (J. Boček), 31. Čáslava (Fryš), 34. J. Boček, 47. J. Boček (Renčín), 50. M. Burian (Ludvík). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Střely na branku: 15:20. Diváci: 163.

Otrokovice: Kohút (Pujin) – L. Kubíček, Halama, Jurčík, Medek, F. Horák – Grlický, Kelemen, Grich, Hrabal, Vykopal, Nehila, Šefčík, Sovják, Zapletal, Minich, Štourač, Zouhar. Trenér: Karel Ševčík.

Black Angels: Matiášek (Körber) – Ludvík, Pícha, Bouček, Obuškevič, Bauman – Renčín, M. Boček, Neklan, J. Boček, M. Burian, Hromada, Bačinský, R. Hanák, Čáslava, V. Novotný, Fryš, Šťourač. Trenér: Tomáš Janeček.