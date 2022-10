Pro výkon mužstva ale pochopení neměl. „Od druhé třetiny až do konce jsme byli slabší v soubojích, v přihrávkách, v zakončení, prostě ve všem. Soupeř zaslouženě vyhrál. My se nemůžeme vymlouvat na smůlu ani na rozhodčí. Prostě jsme selhali úplně ve všem,“ uvedl Nehila.

Livesport Superliga, 5. kolo -

FAT PIPE FLORBAL CHODOV - PSG PANTHERS OTROKOVICE 8:2 (1:1, 4:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 17. Vávra (Ondrušek), 34. Vávra (Ondrušek), 34. Vošta (Podhráský), 35. Ondrušek (Vávra), 37. Dufek (Vávra), 50. Vávra (TS), 52. Dufek (Kafka), 60. Vošta – 20. Nehila (Vykopal), 49. Nehila (Gašparík). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 112. Střely na branku: 27:24.

Chodov: Hodík (Lupoměch) – Maxa, M. Šmíd, Doubek, Kolář, J. Bauer, Šmajda, Horký, Podhráský – Komárek, J. Novotný, Vošta, Vávra, Netrefa, Ondrušek, Matoušek, Kafka, Dufek, Jambor.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Jurčík, Kostka, L. Kubíček, Halama, P. Kopecký – Červenka, Sovják, Gašparík, Kelemen, Grlický, Hrabal, Nehila, Štourač, Šefčík, Vykopal, Grich.

Spokojený nebyl ani otrokovický trenér Karel Ševčík. „Zápas se mi špatně hodnotí. První třetina byla z naší strany ještě celkem obstojná, docela v pohodě. Kluci dobře bránili, snažili se poctivě plnit úkoly. Druhá třetina už ale byla horší. Začali jsme propadat. Chtěli jsme hrát na brejky, ale místo toho jsme z nich inkasovali. Nezvládali jsme situace jedna na jedna. Neproměnili jsme vyložené šance,“ láteřil kouč Panterů.

„V závěru jsme chtěli zápas zdramatizovat a výsledek otočit, což se nám ale nepodařilo,“ přidal zklamaně.

Chodov i Panthers se před utkáním nacházeli na spodních příčkách tabulky, čemuž odpovídal také vyrovnaný stav po dvaceti minutách. Až ke konci druhé třetiny se Pražané rozstříleli a zajistili si pohodlné vedení do zbytku střetnutí. I díky pěti bodům Marka Vávry (3+2) tak domácí tým dosáhl na výhru 8:2, díky níž se posunul do horní poloviny tabulky.

„Dali jsme hodně gólů, málo jich dostali, takže jsem spokojený. Zápas jsme dohráli úplně v klidu,“ těší kouče Chodova Davida Podhrázkého.

Úplně jednoduché to ale Pražané neměli. „Do utkání jsme vstoupili vlažně. Měli jsme hrozně pomalé tempo, proto jsme ve druhé třetině stáhli sestavu na dvě lajny. Ne že by někdo hrál špatně, ale potřebovali jsme to zrychlit, což se nám povedlo. Dali jsme hodně gólů z brejků, čímž jsme v podstatě zápas rozhodli. Pak už jsme hosty k ničemu nepustili,“ shrnul útočník Chodova Jakub Dufek.

Po pátečním výjezdu do Prahy budou Panteři v neděli od osmnácti hodin hostit v hale na Štěrkovišti nováčka z Karlových Varů.