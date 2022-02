„Hlavní je, že jsme nesestoupili. Všichni nás odepisovali a my místo play-down hráli play-off, takže alespoň jeden cíl jsme splnili,“ uvedl útočník Panterů Vlastimil Červenka.

Ani podle trenéra Karla Ševčíka nebyla sezona zase až tak špatná, byť fanoušci možná čekali od nově vybudovaného týmu víc.

„Očekávali jsme vyšší umístění, zachránit se nám ale podařilo. Bohužel v play-off jsme nic navíc nepřidali. I tak máme na čem stavět,“ je přesvědčený navrátilec na otrokovickou lavičku.

Byť Moravané ve vyřazovacích bojích odehráli jenom dva duely, oba byly pro mladé hráče cennou zkušeností. „Vždyť více než půlka našeho týmu superligové play-off nikdy nehrála. Alespoň si to kluci si osahali,“ říká.

Panteři nezvládli s Black Angels ani domácí odvetu, sezonu končí v předkole

Ševčík věří že otrokovický tým má před sebou lepší časy, hezčí budoucnost. „Když mnačaft vhodně doplníme, budeme ještě silnější,“ je přesvědčený. „Příští rok chceme hrát ve vyšších patrech tabulky,“ přidává odhodlaně.

Brzké vyřazení ovšem bude Pantery ještě chvíli štvát. Od soubojů s Black Angels čekali v Otrokovicích víc. Dvě porážky o tři branky žádného z nich neuspokojily.

„Všechno začalo tím prvním zápasem, ve kterém jsme všechno vsadili na jednu kartu. Hráli jsme na dvě lajny a bohužel nám to vůbec nevyšlo,“ uvedl Červenka. „Nebyli jsme vůbec v tempu, v play-off módu. Asi jsme to prohráli naší nezkušeností. V obou zápasech jsme měli dost faulů. Šance byly, my ale nedáváme góly,“ přidává zklamaně.

Také trenér Ševčík dobře ví, že klíčová pro osmifinále byla sobota. „Tato krátká série se rozhodla hned v první třetině v Praze. Neustáli jsme tlak v hlavách. I když jsme se snažili, prohráli jsme tam 1:4, čímž byl domácí zápas hodně ovlivněný,“ má jasno.

„V domácí odvetě už nám chyběla nám energie, takže jsme sílu rozložili na tři lajny, což se trošku projevilo. Chtěli jsme hrát na deset lidí, ale nešlo to,“ dodal.