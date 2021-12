Na chvíli opustil Pantery, klubové povinnosti a věnuje se práci u slovenské reprezentace. Trenér otrokovických florbalistů Karel Ševčík se coby asistent sousedního národního týmu účastní právě probíhajícího mistrovství světa ve Finsku, mančaft předal kamarádovi, někdejšímu superligovému kouči a také kolegovi Pavlu Gofroňovi.

Otrokovičtí florbalisté (bílé dresy) v pondělní dohrávce 13. kola Livesport Superligy hostili Ostravu. | Foto: Deník/Libor Kopl

„S Pavlem se potkáváme. Chápe principy naší aktuální hry, takže by to neměl být problém. Věřím, že má účast na MS v Helsinkách mě také obohatí novými florbalovými trendy, které bych rád přenesl do našeho klubového prostředí,“ uvedl Ševčík v rozhovoru pro klubový web.