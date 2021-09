Favoritem jsou hosté, kteří loni získali bronz. Mužstvo však nezůstalo kompletní, kouč David Podhráský nepočítá s oporami Mikešem a Martinem Koutným, jenž ukončili kariéru. Do Brna se vrátil Jiří Koutný. Novými akvizicemi jsou liberecký Balatka, Skřivánek z Vinohrad a Komárek z mistrovské Boleslavi. Novým kapitánem Chodova se stal Marek Vávra.

Do hlediště se fanoušci vrátí už v sobotu, kdy doma Panteři v zahajovacím utkání nové sezony přivítají pražský Chodov.

Třetí novinkou je návrat zpět na Štěrkoviště. Právě v této sportovní hale Moravané zažili svá největší vítězství, slavili velké úspěchy. „Jedinou změnou oproti minulosti je celková rekonstrukce haly, a to, že budeme muset před každým utkáním pokládat speciální povrch na florbal,“ vysvětluje Ťopek.

Panteři budou v sezoně 2021/2022 nastupovat pod názvem Navláčil PANTHERS OTROKOVICE. „Známá stavební společnost vystřídala po šesti letech společnost Hu-Fa Denthal, která zachovala klubu svou přízeň a přesunula se do pozice hlavního partnera,“ informuje Ťopek.

Zkušený trenér si do nově rodícího se týmu přivedl Jiřího Halamu a Víta Máčka z Hattricku Brno, nováčky jsou talentovaní bratři Ležatkovi z Uherského Brodu, Miroslav Steiger ze Zlína a Adam Kohut z brněnských Gullivers.

Mančaft se však změnil k nepoznání, nová je polovina kádru. Po sezoně ukončil kariéru Michal Nagy, v klubu nepokračují ani Koláčný, Szweda a Gál, který sice začal přípravu v Otrokovicích, ale nakonec se rozhodl pro změnu dresu. Za prací do Karlových Varů odešel mazák Zapletal.

Do klidného středu tabulky má Otrokovice vrátit staronový hlavní trenér Karel Ševčík, který se k týmu vrátil po třech a půl letech.

Florbalová Livesport Superliga o víkendu startuje. Panteři Otrokovice jdou do další sezony mezi tuzemskou elitou bez přehnaných cílů, zato se třemi zásadními změnami. Tým z pozice hlavního trenéra povede Karel Ševčík, klub získal nového generálního partnera a navíc se vrací na Štěrkoviště, kde v minulosti zažil největší úspěchy.

