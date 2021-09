„Propadli jsme ve všech činnostech,“ přiznal otrokovický kapitán Lukáš Petřík.

„Zápas nám fakt nevyšel. V naší hře byla spousta individuálních chyb,“ souhlasil také kouč Panterů Karel Ševčík.

Favorit úterní duel rozhodl pěti brankami v úvodní části. Skóre otevřel už ve 4. minutě Zubek, následně udělal obrovskou chybu v rozehrávce Kelemen a Braüer vstřelil druhou branku.

Převaha Vítkovic postupem času gradovala. Matejčík našel křižnou přihrávkou Gattnara před prázdnou brankou a bylo to 0:3. Domácí sice z protiútoku snížili volejem Petříka, ale v předposlední minutě inkasovali dvakrát během čtyřiadvaceti sekund a bylo hotovo.

„Utekla nám první třetina. Byly v ní tam mraky námazů, mraky zbytečných ztrát,“ zlobil se Ševčík.

Druhá třetina byla klidnější a brankově mnohem chudší. Nejprve skóroval Besta z nařízeného trestného střílení za sekání při sklepnutí do druhé vlny, následně využily Otrokovice přesilovku pět na čtyři rychlou souhrou na jeden dotek se zakončujícím Hrabalem.

Závěrečná část se znovu gólově zvrtla. I když Panteři zlepšili svůj výkon a byli favoritovi z Ostravy naprosto vyrovnaným soupeřem, jenže absolutně jim nevyšel vstup do poslední třetiny. Za necelé čtyři minuty obdrželi čtyři branky a nebylo co řešit.

Vítkovice dohrály závěr v exhibičním tempu. I když některé akce přehrávaly, nakonec vyhnaly Majricha z branky. Otrokovice může alespoň těšit, že využily obě přesilové hry v zápase.

Na lepší výsledek to však nestačilo. „Ve druhé třetině jsme to celkem stabilizovali, hra byla lepší, ale ve třetí třetině přišel nepochopitelný výpadek. Odešli jsme v hlavách,“ láteřil Ševčík.

„Chápu, že máme mladý tým, ale nemůže se nám stávat, aby to vypadalo takto,“ přidává. „Nechci říct, že by to kluci zabalili, ale všude nám chyběl půlkrok, krok, rychlost,“ přidal zklamaně.

Otrokovice se v dalším kole představí na palubovce Liberce. Na severu Čech se hraje v neděli. „Víme, že máme na čem pracovat. Tým musíme dát do kupy, musíme se z toho oklepat. Hodně přidáme v tréninku, ve všech aspektech. Bohužel nyní máme těžký los. Buď hrajeme venku nebo doma hostíme silné soupeře. Věřím, že až přijdou hratelnější týmy, budeme bodovat,“ dodal Ševčík.

Florbalová Livesport Superliga, 5. kolo -

Navláčil Panthers Otrokovice - 1. SC TEMPISH Vítkovice 3:13 (1:5, 1:1, 1:7)

Branky a nahrávky: 16. Petřík (Jurčík), 34. Hrabal (Vykopal), 55. Vykopal (Petřík) – 4. Zubek (Šindler), 9. Bräuer (Hatala), 16. R. Gattnar (Matejčík), 19. Bräuer (Kaleta), 19. Šindler (Delong), 37. Besta (TS), 41. Delong, 41. Matejčík (R. Gattnar), 42. M. Gattnar (Šindler), 44. Čonka-Skyba (Palčinský), 47. Delong (Vítovec), 53. R. Gattnar (Matejčík), 55. R. Gattnar (Hubálek). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:1. Diváci: 211. Střely na branku: 23:36.

Otrokovice: Majrich (44. Steiger) – Jurčík, Halama, D. Ležatka, Maťcha, Kelemen – Červenka, Sovják, M. Ležatka, Hrabal, Nehila, Kvapil, Máček, Šťourač, Vykopal, Krčma, Petřík.

Vítkovice: Jasiok (Chalupecký) – Hatala, Hubálek, Švajný, Vítovec, Kaleta – Čonka-Skyba, M. Gattnar, R. Gattnar, Sidunov, Šindler, Bräuer, Zubek, Palčinský, Delong, Matejčík, Besta.

Další výsledky 5. kola: Hattrick Brno – Česká Lípa 6:7 po prodloužení (1:3, 3:0, 2:3 – 0:1), Ostrava – Liberec 5:6 po samostatných nájezdech (1:1, 2:2, 2:2 – 0:0), Mladá Boleslav – Bohemians 9:4 (5:1, 1:1, 3:2), Královské Vinohrady – Black Angels 2:7 (0:3, 1:1, 1:3), Sparta Praha – Pardubice 8:4 (0:2, 4:1, 4:1),Střešovice – Chodov 8:4 (1:1, 2:1, 5:2).