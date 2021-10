Slovenský reprezentant a nejlepší hráč v domácím dresu si gólové hody nedokázal vysvětlit. „Prostě se hrálo nahoru a dolů. Hráči si to asi připravili v šatně na záchodě a padalo to tam,“ dodal s úsměvem.

„Zápas se mi těžko hodnotí. Byli jsme lepší a na rozdíl od soupeře hráli florbal. Česká Lípa jenom vyhazovala míčky dopředu a po našich dětských chybách, které nemůžeme dělat, nám dávala jednoduché branky. To nepatří na superligovou úroveň. Prohráli jsme sami se sebou, ne s Českou Lípou,“ tvrdí otrokovický útočník Ronald Gašparík.

Otrokovice mohly alespoň vyrovnat, ale Gašparík trestné střílení stejně jako o chvíli před ním hostující Tichý neproměnil. To Slaný byl ve stejné disciplíně úspěšný, přesným zakončením definitivně zlomil odpor Moravanů.

Také nástup do prostřední části měli Panteři exkluzivní. Petřík s Nehilou v rozmezí pouhých jedenácti sekund navýšili vedení už na rozdíl čtyř branek.

Vše přitom vypadalo tak slibně. Moravané vstoupili do důležité bitvy dobře, Vykopalem dali vedoucí gól. A i když brzy inkasovali, úvodní část ovládli 3:1.

Zkušený kouč počínání většiny svěřenců nechápal. „Smutné je, že trénink má vysokou úroveň, kvalitní hru, ale v zápase to jde vidět jenom chvilkami. Buď z nezkušenosti nebo z tlaku děláme fakt spoustu chyb, které nás srážejí,“ prohlásil Ševčík.

Tenhle kolaps budou těžce rozdýchávat. Otrokovičtí florbalisté byli velmi blízko druhému letošnímu vítězství. V nedělním večerním domácí utkání vedli nad předposlední Českou Lípu 5:1 a 9:5, ani to jim ale důležité body nepřineslo.

