„Jsem z toho zklamaný. Minimálně bod jsme si za výkon zasloužili. Měli jsme to dobře podstavené do obrany, všechno fungovalo. Byli jsme celkem kvalitní na míčku. Je to fakt škoda,“ posteskl si otrokovický trenér Karel Ševčík.

„Dneska rozhodly jenom nějaké detaily, drobnosti. Štěstí se bohužel nepřiklonilo na naši stranu. V zápase jsme udělali jen pár chyb, které soupeř potrestal. Sparta naopak hrála bezchybně. A když jsme se do nějaké šance dostali, nastřelili jsme tyčku nebo břevno,“ povzdechl si domácí kouč.

Panteři s favoritem dlouho drželi krok, více než půl zápasu byli na dostřel. Úvodní část byla oboustranně hodně opatrná, šancí bylo málo, gól padl jenom jeden.

Hosty poslal v 19. minutě do vedení Ujhelyi. Pražané svůj náskok ve druhé třetině ještě navýšili. Dvakrát se trefil Čermák, v závěru prostřední periody zužitkoval přesilovou hru Zouzal. Za domácí snižoval Vykopal.

Elitní otrokovický kanonýr pak ve 44. minutě proměnil trestné střílení a výsledek zkorigoval. Drama se však nekonalo. Sparta odpověděla pátým gólem Krbce, ani jí nevadila vlastní branka Pražáka.

„Zápas rozhodlo proměňování šancí. V první třetině jsme si jich vypracovali dost na to, abychom vedli třeba 3:1 nebo 4:1. Góly jsme však nedali a soupeř trestal,“ uvedl Petr Kopecký, nejlepší hráč Panterů.

Otrokovice to sice ještě v závěru zkusily v šesti, hra bez brankáře ale další branky nepřinesla. Panteři padli 3:5, za týden je čeká cesta do Prahy. V hlavním městě se tentokrát postaví Královským Vinohradům.

„Zpracovat musíme hlavně na koncovce. Pokud začneme proměňovat šance, zvýšíme nasazení a bojovnost, desátou příčku určitě udržíme. Jinak hrajeme dobrý florbal,“ dodává Kopecký.

Livesport Superliga, 22. kolo -

Navláčil Panthers Otrokovice - ACEMA Sparta Praha 3:5 (0:1,1:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 34. Vykopal (Červenka), 44. Vykopal (TS), 57. Pažák (vla.) – 19. Ujhelyi (Matěj Čermák), 31. Matěj Čermák (Kolstrunk), 34. Matěj Čermák (Ujhelyi), 38. Zouzal (Juha), 50. M. Krbec (Košir). Rozhodčí: P. Števček, R. Števček. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 20:22. Diváci: 112.

Otrokovice: Kohút – Gašparík, Halama, Javořík, Kelemen, P. Kopecký, D. Ležatka, Maťcha – Červenka, Grich, Hrabal, Kvapil, Máček, Malý, Nehila, Petřík, Sovják, Šťourač, Vykopal.

Sparta: Martin Beneš – Bartoš, Garčar, Pruner, Zeman – Matěj Čermák, Fišer, Juha, Kareš, Kolstrunk, Košir, M. Krbec, Kuchynka, Pažák, Šimek, Ujhelyi, Zouzal.

Další výsledky 22. kola: Vítkovice – Střešovice 2:6, Česká Lípa – Mladá Boleslav 5:9, Black Angels – Chodov 11:6, Hattrick Brno – Královské Vinohrady 3:5, Bohemians – Ostrava 14:6.