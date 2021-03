Dnes už šéf otrokovických florbalistů a zároveň současný dočasný trenér Panterů Karel Ťopek dobře ví, že se ztráty klíčových mužů a dlouholetých opor nepodařilo vedení moravského klubu adekvátně nahradit.

„V té době jsme ale nemohli nabídkám týmů, které je stáhly, konkurovat,“ přiznává Ťopek v článku na klubovém webu. „Teď ale víme, že bychom aspoň jednoho z nich díky podpoře ze všech stran finančně zvládli,“ přidává.

Otrokovičtí vsadili na jiné hráči, zdaleka ne všichni nováčci ale do týmu zapadli, další nebyli očekávanými posilami. „I proto došlo k dalším změnám," vysvětluje Ťopek hráčské rošády.

Veteráni Zapletal se Sovjákem ani mladíci z Lotyšska ale mužstvo nenakopli. Panteři dál prohrávají, v posledních dvanácti duelech získali jediný bod a už se dávno chystají na play down.

V sérii na čtyři vítězství se střetnou s někým z trojice Česká Lípa, Brno, Pardubice. I když letos porazili jen brněnský Hattrick, Ťopek věří, že šance budou vyrovnané. „Nepůjde o florbal, ale o válku a vůli," tuší provizorní trenér otrokovického superligového týmu.

Panteři do konce základní části sehrají ještě dva duely, pak by měly přijít na řadu záchranářské boje. V neděli hrají v Praze s Black Angels, za týden zakončí dlouhodobu soutěž s favorizovanou Mladou Boleslaví.

Otázka je, co bude dál. Nadstavbová část by měla odstartovat 21. března. Ještě předtím se má rozhodnout o pokračování nižších soutěží, včetně první ligy.

Loni se kvůli pandemii koronaviru superliga ani nedohrála. „Scénářů je hodně. Může se stát, že se play down nebude hrát vůbec a všichni budou zachránění. Naopak taky někdo z Prahy může nechat sestoupit poslední týmy od stolu. My se ale připravujeme, že play down začne," prohlásil Ťopek, který si hrozbu sestupu dobře uvědomuje.

„A můžeme si za to sami," nezbavuje se ani sám zodpovědnosti.

Šéf klubu, který nastupuje v nejvyšší florbalové soutěži jubilejní desátou sezonu, převzal tým na konci ledna. Výhry se ovšem zatím nedočkal.

„Může se zdát, že se nic nezměnilo, ale řekli jsme si, že se připravujeme na záchranářské boje. Krystalizuje se sestava. Rozhodli jsme se, že dáme šanci i mladším hráčům, aby se obouchali. Vnímám to jako vklad do budoucnosti. Samozřejmě jsme chtěli lepší výsledky, ale nikdo nemohl čekat, že budeme najednou porážet Vítkovice, Chodov, Spartu," připomněl Ťopek těžký los posledních kol.

V zápasech i přes prohry vidí alespoň dílčí úspěchy, herní zlepšení.

„Máme sekvence, kdy se soupeři dokážeme hrát čtyřicet minut, ale když nám odskočí o dva nebo tři góly, tak to v hlavách vzdáváme. Skóre se navyšuje a výsledek vypadá špatně,“ ví dobře. „Přitom v domácích zápasech s Chodovem nebo Vítkovicemi jsme se drželi na kontakt skoro až do konce utkání," cení si Ťopek.