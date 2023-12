Trápení otrokovických florbalistů v první lize pokračuje. Panteři nezvládli ani domácí souboj s Hradcem Králové, přestože s Východočechy dvakrát vedli o dva góly, o náskok přišli a nakonec nováčkovi podlehli 4:5 po samostatných nájezdech. Parta kouče Lukáše Petříka po čtvrté porážce v řadě klesla na čtvrté místo tabulky.

Brankář otrokovických florbalistů Adam Kohút. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Nedaří se nám zápasy vyhrávat ani je herně kontrolovat, což se nám v první polovině sezony dařilo. Můžeme hovořit o nějaké krizi, ale nebudeme si jenom stěžovat. Chce to dál trpělivě pracovat,“ říká otrokovický kouč Lukáš Petřík.

Moravany aktuálně sužuje nedůslednost v obraně, nedostupování protuhráčů, další detaily, které rozhodující zápasy.

„Bohužel jsme polevili, což nás stálo výhru,“ mrzí obránce Panterů Lukáše Kubíčka. „Nedali jsme do toho to, co jsme měli. Vypouštěli jsme souboje a nedali tam srdce,“ přidává zklamaně.

Zápas přitom začal pro domácí parádně, už po sedmnácti sekundách využil hostující chyby v rozehrávce Šeďa, který sám před brankářem nezaváhal.

Junioři Beranů v přestřelce porazili Přerov. Hamrlík promluvil o Hešovi

Hradec srovnal ze standardní situace a za pouhé dvě vteřiny tak potrestal vyloučení Sovjáka. Ještě do první pauzy vrátil Panterům náskok kapitán Gál střelou nad rameno gólmana.

Po akci mladých otrokovických pušek zvyšoval Kokeš, který využil nezištnou nahrávku Štourače před odkrytou bránu. Hosté snížili ze skrumáže, díky trefě Kubíčka ale domácí odcházeli do kabin na druhou pauzu za stavu 4:2.

O dvoubrankové vedení ale na začátku závěrečné třetiny rychle přišli po dvou slepených gólech během 26 vteřin. Prodloužení mohl ještě odvrátit Gál, jenže vteřinu před vypršením poslední minuty pálil pouze do gólmana.

V pěti přidaných minutách se skóre nezměnilo, nájezdy vyzněly jasně pro Hradec. I kvůli kuriózní chybě brankáře Kohúta, který sice vyrazil střelu Gregora, jenže místo aby skákající míče chytil, začal se radovat a balonek se došoural za brankovou čáru. Velc proměnil i druhý nájezd, na straně Pnaterů neuspěli Kubíček a ani Vykopal.

Další duel odehrají Moravané v neděli v Ústí nad Labem.